Peralada acull 280 alumnes en la 14a jornada d’Anellament de Cigonyes

Els estudiants han pogut observar el procés d'anellament de les cries de cigonya blanca nascuts aquest any al parc

Peralada

El Parc del Castell de Peralada ha acollit aquest 29 de maig la 14a Jornada Escolar d’Anellament de Cigonyes, una activitat educativa i mediambiental que ha reunit 280 alumnes de nou escoles i instituts de l’Alt Empordà. La iniciativa ha permès als estudiants conèixer de prop les cries de cigonya blanca nascudes aquest hivern al parc i descobrir la importància del seguiment científic d’aquesta espècie.

Durant la jornada, els tècnics del Castell de Peralada i voluntaris d’APNAE, l’Associació d’Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, han baixat els polls dels nius per dur a terme el seu anellament. El procediment, clau per estudiar l’evolució de la colònia i els moviments migratoris de les cigonyes, s’ha explicat als alumnes de manera didàctica i participativa.

Els alumnes que han participat a la 14a anellada de cigonyes. / EDDY KELELE

Un dels moments destacats de la trobada ha estat la intervenció de Jordi Sargatal, reconegut ornitòleg i actual secretari de Transició Ecològica, que ha compartit amb els assistents els seus coneixements i la seva passió pel món de les cigonyes. "El que volem és despertar en els joves l’amor per la natura i els animals, i que visquin un dia inoblidable en contacte directe amb la vida salvatge", ha destacat Sargatal.

La sessió s’ha complementat amb un dossier pedagògic treballat prèviament als centres educatius, fet que ha permès als alumnes transformar els continguts teòrics en una experiència pràctica. La jornada també ha inclòs activitats lúdiques i culturals, com un concurs de dibuix dedicat a la cigonya blanca i diverses actuacions de la Colla Gegantera de Peralada i de l’Associació Cultural Dos per Quatre.

14a Jornada Escolar d'Anellament de Cigonyes / Eddy Kelele

Un projecte impulsat el 1996

L’acte ha comptat amb la presència de diverses autoritats del territori, entre elles Miquel Brugat, alcalde de Peralada; Rosa Padern, regidora de Medi Ambient; Miquel Marcè, delegat d’Educació a Girona, i Josep Guix, delegat d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Girona. La seva participació posa de manifest el compromís institucional amb la preservació del medi ambient i la sensibilització de les noves generacions.

La jornada forma part del projecte de reintroducció de la cigonya blanca a Peralada, impulsat l’any 1996 per la Família Suqué-Mateu amb la col·laboració de Jordi Sargatal.

Les escoles participants en aquesta edició han estat Joaquim Gifré, Joaquim Cusí, Ramon Muntaner, Dalí, ZER Les Salines, El Bruel, Mare de Déu del Mont i els instituts Narcís Monturiol i Cendrassos.

