Onze platges de l'Alt Empordà tindran espai per a gossos aquest estiu
La majoria d’aquestes platges permeten l’accés amb animals en horari diürn durant la temporada alta de bany, que s’estén habitualment des de principis de juny fins a finals de setembre
El litoral català tindrà 50 platges amb espais habilitats per al bany amb gossos aquest estiu, una xifra similar a la de l’any passat però amb alguna novetat. Vila-seca (Tarragonès) estrena la seva primera zona delimitada, a la platja de La Pineda, i Tarragona en tindrà per primera vegada dues. En canvi, Cubelles (Garraf) enguany no en tindrà degut a unes obres a la zona on es permetien. En suma, més del 60% de la setantena de municipis costaners catalans ofereixen espai per a gossos a la platja, amb o sense limitació d’horaris. La Selva segueix sent l’única comarca on no és possible anar a la platja amb animals a l’estiu, mentre al Maresme n’hi ha al 80% dels seus municipis costaners, amb un total de 13 platges habilitades.
El recompte de platges que habiliten espais per a gossos a l’estiu elaborat per l’ACN a les portes de l’inici de la temporada alta de bany en moltes localitats constata que la situació no ha variat gaire respecte l’estiu passat. Enguany hi haurà a 43 municipis (el 62% de les poblacions costaneres). En alguns d’ells, com Cadaqués, els gossos poden accedir fins i tot a més d’una platja. Per això, es comptabilitzen 50 espais habilitats a aquest efecte al llarg de tot el litoral urbanitzat.
Les principals novetats de la temporada són la incorporació de Vila-seca al llistat de municipis amb platja per gossos i, per contra, el tancament temporal de la platja per a gossos de Cubelles (Garraf), que enguany no està oberta per unes obres a la zona que s’allargaran almenys fins l’estiu del 2027, segons el consistori. Tarragona només comptava amb una l'any passat, a la platja del Miracle, mentre que aquest any sumarà la segona, a la platja Llarga.
Horaris restringits de dia i de nit en alguns casos
La majoria d’aquestes platges permeten l’accés amb animals en tot l’horari diürn durant la temporada alta de bany, que s’estén habitualment des de principis de juny fins a finals de setembre. Això no obstant, alguns municipis restringeixen el bany a unes hores concretes del dia o de la nit.
És el cas de les tres platges amb àrea per a gossos de Sant Pol de Mar (Maresme), on es pot anar només a partir de les 20 h del vespre, i fins a les 8 h del matí. El mateix horari s’aplica al tram de platja del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) on es pot accedir amb mascotes.
A Altafulla (Tarragonès), la restricció és diferent: s’hi poden portar animals de 7 a 8.30 h del matí, i també de deu de la nit a dos quarts de dotze de la nit. A Alcanar (Montsià), la platja de La Platjola permet el bany amb gossos entre les onze del matí i les sis de la tarda, per Setmana Santa i entre el 15 de juny i el 15 de setembre. Aquests són només alguns exemples de la regulació horària que fan els municipis on es permet el bany amb mascotes.
La Selva, de nou sense platja per gossos
Del conjunt de comarques catalanes amb litoral, només n’hi ha una sense cap platja urbana on es permet accedir amb animals a l’estiu. És la Selva, on cap dels seus tres municipis costaners (Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar) en té, ni hi ha previsió de tenir-ne. A Blanes aquest hivern s’ha fet una prova pilot la platja del centre, amb un espai de 5.500 metres quadrats per a gossos, però l’Ajuntament ha descartat mantenir la zona durant la temporada alta de bany, és a dir a l’estiu, i la recuperarà a la tardor.
Àmplia oferta al Maresme i l’Alt Empordà
L’extrem oposat és el Maresme, amb fins a 13 platges habilitades per portar el gos en 13 dels seus 16 municipis costaners, amb noms destacats com Mataró, Pineda de Mar, Malgrat de Mar, Vilassar de Mar, Arenys de Mar o el Masnou.
L’Alt Empordà és l’altra comarca catalana amb més platges per gossos, un total d’11 en 7 dels 9 municipis costaners. Només Roses i l’Escala no en tenen, mentre Cadaqués en té fins a 4, i el Port de la Selva, dos.
Al sud el país, el Tarragonès destaca amb 6 platges d’aquesta mena, a Tarragona, Salou, Altafulla, Torredembarra, Roda de Berà i amb la novetat de Vila-seca. En canvi, Creixell no en tindrà. A les Terres de l’Ebre, la comarca del Montsià compta 4 platges per gossos, una a cada municipi: Alcanar, la Ràpita, Amposta i Sant Jaume d’Enveja. Al Baix Empordà, n’hi ha tres (Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Torroella de Montgrí), és a dir, només a un terç dels municipis costaners, perquè no n’hi ha, entre altres, ni a Platja d’Aro, ni a Calonge, ni a Palafrugell.
Al Garraf també hi haurà tres espais, un menys que l’any passat per les obres a Cubelles. I finalment, es compten un parell de platges habilitades a les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Baix Camp i el Baix Ebre, i una al Baix Penedès (el Vendrell).
Serveis i condicions d'ús
Els serveis i les condicions d’ús d’aquests espais varien segons el municipi. En alguns casos es demana que els animals estiguin lligats i controlats en tot moment pels seus propietaris, com a la platja dels Griells de Torroella de Montgrí (Baix Empordà). A la majoria la zona està perimetrada, amb una tanca a la sorra i cartells informatius. En alguns casos, els municipis també defineixen la zona de bany amb els animals dins de l’aigua amb boies, com ha fet Vila-seca en la seva estrena com a municipi on es permet el bany amb gossos. Alguns municipis tenen instal·lades dutxes per a les mascotes (com les que ja oferia l’any passat Pineda de Mar). Finalment, hi ha un reduït nombre d’espais que no tenen cap servei ni indicació. És el cas de la platja de Belis de Sant Pere de Ribes (Garraf), que no està regulada i, segons va informar l’any passat el consistori s’hi pot anar amb mascota.
