Els comptes del 2026
La Generalitat reserva una partida de 31 milions d'euros per al PLEMCAT al golf de Roses
En el nou pressupost, pactat pel govern d'Illa amb ERC i Comuns, també hi ha 8,1 milions per a la compra de parcs solars i 20 milions per adquirir participacions en societats amb actius renovables
Guillem Costa
El nou pressupost de la Generalitat preveu reforçar l’impuls a les energies renovables i augmentar la inversió en protecció de la natura. Aquesta segona carpeta concentrava una de les qüestions polèmiques dels comptes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica: la quantitat de diners destinada al medi natural i als espais protegits. Setmanes enrere, les entitats ambientals van denunciar que s’havia produït una retallada del 48% en aquestes polítiques respecte dels últims comptes del 2023. Tanmateix, durant la presentació dels pressupostos destinats a aquesta conselleria, Sílvia Paneque ha defensat que aquesta qüestió quedarà resolta.
Una part dels diners extra reservats per complir els acords que el Govern ha signat amb ERC i els Comuns es destinarà a aquesta carpeta. En concret, es tracta de 100 milions d’euros pensats per a la posada en marxa de l’Agència de la Natura (Anacat), un nou organisme que acumula sis anys de retard i que el Govern pretén activar al llarg d’aquest any. De fet, l’Executiu català va signar un pacte amb els Comuns en què es comprometia a posar en funcionament aquest ens, que substituirà les funcions de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
La idea de Paneque és arribar a un acord amb els sectors agrícola, forestal i ramader, que per ara rebutgen l’Agència, per modificar-ne els estatuts i donar-los més protagonisme. Tot i això, la consellera no descarta aprovar l’Anacat tal com està dissenyada actualment si no s’assoleix un consens. D’aquesta manera, mentre l’Agència no entri en funcionament, la direcció general comandada per Marc Vilahur disposarà d’aquests 100 milions, més del doble dels 39 que estaven previstos en el pressupost i que suposaven una retallada de gairebé la meitat de la inversió en natura.
Renovables i aigua
A més de resoldre aquesta retallada, el pressupost del Departament també reserva partides rellevants per a energies renovables i gestió de l’aigua, dos dels eixos que Territori presenta com a prioritaris per a aquesta legislatura.
En l’àmbit energètic, la Generalitat preveu destinar 14,37 milions d’euros a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis públics, juntament amb dos milions més per a comunitats energètiques amb autoconsum solar i emmagatzematge.
El Govern també vol reforçar el paper de L’Energètica, l’empresa pública catalana d’energia, amb 2,3 milions d’euros per a punts de recàrrega de vehicles elèctrics, 8,1 milions per a la compra de parcs solars i 20 milions per adquirir participacions en societats amb actius renovables. Dins d’aquest paquet destaca, a més, la reserva de 31,5 milions d’euros per al PLEMCAT, la plataforma eòlica marina científica, una mena de laboratori de proves projectat al golf de Roses, amb la qual l’Executiu pretén avançar en el coneixement tècnic i ambiental de l’eòlica marina.
L’altra gran carpeta pressupostària és la de l’aigua. Territori vincula aquestes inversions a l’Estratègia de Seguretat Hídrica aprovada pel Govern l’agost del 2024, per guanyar resiliència davant de possibles sequeres en el futur. L’objectiu és que, en una nova crisi hídrica, l’abastament urbà de la regió metropolitana de Barcelona depengui molt poc de les pluges per tenir l’aigua garantida.
Per avançar en aquesta direcció, el pressupost consolidat destinat a polítiques d’aigua ascendeix a 984 milions d’euros, un 33% més que en els últims comptes. D’aquesta quantitat, 553 milions seran gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Paral·lelament, l’empresa pública ATL disposarà de 431 milions per reforçar el subministrament a través d’una futura potabilitzadora a l’àrea metropolitana.
