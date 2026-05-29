La Generalitat començarà les obres del nou enllaç entre l'N-260 i la C-26 a Ordis aquesta tardor
Amb una inversió de 6,8 milions d'euros, el projecte busca reduir el risc en un dels punts amb més accidents de l'N-260
Gemma Tubert
El Departament de Territori preveu que les obres del nou enllaç entre l'N-260 i la C-26 a Ordis comencin aquesta tardor i estiguin enllestides l'estiu del 2028, 18 mesos després. Els treballs, llargament reivindicats, han sortit a licitació i costaran uns 6,8 milions d'euros. El projecte preveu substituir l'actual cruïlla en forma de T per un enllaç a diferent nivell, que inclourà un petit pont i diverses actuacions de millora de la seguretat, com un camí de servei, pantalles acústiques o una rotonda a la zona de Torremirona, a Navata. Per aquest tram de l'N-260 hi circulen diàriament uns 9.500 vehicles, un 8% dels quals són pesants, i per la C-26, 4.500 més, un 15% camions.
L'Estat va aprovar el projecte per fer el nou enllaç a Ordis i reordenar els accessos d'aquest tram el març del 2023 amb un pressupost de 5,34 milions d'euros. La proposta arribava després d'anys de reivindicacions al territori. L'any 2017, els veïns d'Ordis i Navata van tallar en diverses ocasions el trànsit en aquesta cruïlla per reclamar millores en la infraestructura per l'elevada sinistralitat a la zona.
Fruit del procés d'al·legacions, s'hi han incorporat millores i noves actuacions. El projecte ha sortit a licitació per un import de 6,8 milions d'euros i un termini d'execució de 18 mesos. La previsió és que els treballs a l'N-260 i la C-26 comencin aquesta tardor i estiguin enllestits l'estiu del 2028.
L'enllaç constarà d'un pas sobre l'N-260 i els ramals de connexió per efectuar tots els moviments possibles. Es preveuen dos ramals directes —un de sortida i un d'incorporació— que connectaran la C-26 amb el carril esquerre de l'N-260; un ramal semidirecte per a l'accés a la C-26 des del carril dret de l'N-260, per als vehicles que venen de Figueres, i un ramal amb forma de llaç per a la incorporació en sentit Besalú dels vehicles procedents de la C-26. Aquestes actuacions han de permetre millorar la mobilitat i la seguretat viària en aquest punt.
Per a la construcció del pas superior, que s'ubicarà en el punt de l'actual intersecció, es rebaixarà el tronc de la carretera, modificant el rasant de la via. Aquest fet, a més, també contribuirà a millorar la visibilitat dels vehicles que hi circulin i a reduir l'impacte sonor de la infraestructura. El pas superior de l'N-260 tindrà una longitud de 22 metres i una amplada de 12 metres.
Paral·lelament, el projecte preveu una reordenació dels accessos en un tram d'uns 500 metres de l'N-260, mitjançant l'eliminació d'accessos directes i el seu encaminament amb vials de servei. Els treballs es completaran amb la senyalització vertical i horitzontal, els elements de drenatge i les mesures d'integració en l'entorn.
Millorar la seguretat
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que actuacions com aquesta no només resolen un problema "puntual de la infraestructura", sinó que "milloren la seguretat i la mobilitat de tot un entorn, sobretot la seguretat". "L'Empordà és un territori de pas, de connexió i d'activitat. De fet, és un punt clau entre tot aquest Eix Mediterrani i Pirinenc", ha afegit. La consellera ha remarcat així la importància de la millora de la seguretat viària a l'Empordà.
En aquest sentit, Paneque ha admès que la intersecció no estava "ben resolta" i que provocava maniobres "perilloses". "La situació actual lamentablement ha provocat molts accidents i víctimes mortals. De fet, és un tram que considerem de concentració d'accidents", ha precisat. La nova actuació vol reduir el risc en un dels punts amb més accidentalitat de l'N-260.
Per la seva banda, l'alcaldessa d'Ordis, Anna Torrentà, ha celebrat el nou pas per tirar endavant el projecte i ha recordat que era una reivindicació històrica. El municipi fa anys que reclama una solució per a aquesta cruïlla perillosa entre Ordis i Navata.
L'Eix Pirinenc
La carretera N-260 constitueix l'anomenat Eix Pirinenc. La Generalitat i el Ministeri de Transports tenen subscrit un conveni per a l'execució d'actuacions per a la millora de la funcionalitat i la seguretat d'aquest eix, que és de titularitat estatal. Aquest acord inclou actuacions de millora de l'Eix Pirinenc en diversos punts del traçat.
L'encomanda de gestió per a la millora de l'Eix Pirinenc preveu una inversió per part de l'Estat de 260 MEUR per a l'execució, per part de la Generalitat, de treballs de condicionament i de nova infraestructura; de rehabilitació i millora del ferm, i de millora de la seguretat viària i els elements de connexió.
A banda d'aquesta intervenció, el Departament està treballant per dur a terme diverses actuacions a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. A les comarques gironines, les pròximes actuacions previstes i en les quals s'està treballant són el tram de Sant Joan de les Abadesses i la millora dels encreuaments entre l'N-260 i la GI-612, a Llançà. Aquestes obres formen part de les actuacions previstes per reforçar la seguretat de l'N-260 a les comarques gironines.
