Successos
Detingut un multireincident per fer tocaments i masturbar-se davant d’una noia a Cadaqués
Els Mossos ha detingut el sospitós i l’Ajuntament, juntament amb entitats del poble, ha expressat la seva «més absoluta condemna»
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 43 anys, conegut per la policia i amb més de quinze antecedents policials, com a presumpte autor d’una agressió sexual a una noia a Cadaqués. Els fets van passar el 13 de maig cap a dos quarts de quatre de la matinada al voltant del carrer de Sa Jorneta, quan la víctima sortia d’un local del poble.
Segons fonts policials, l’home hauria fet tocaments a la dona i, posteriorment, s’hauria masturbat davant seu. La víctima va poder escapar-se i demanar ajuda. Arran dels fets, va presentar denúncia davant dels Mossos.
Dos dies després, els agents van detenir el presumpte autor per un delicte d’agressió sexual sense penetració, segons confirmen fonts del cos policial. L’endemà, l’arrestat va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs, segons ha pogut saber Diari de Girona, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.
El cas ha provocat una forta crispació al municipi, on l’home és conegut perquè, segons fonts coneixedores del cas, ja havia protagonitzat incidents amb anterioritat al municipi.
Rebuig del poble
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Cadaqués ha emès un comunicat institucional de condemna a través de les xarxes socials, signat també per nombroses entitats, associacions i fundacions del poble.
En el text, el consistori i el teixit associatiu expressen la seva «més absoluta condemna» davant el que defineixen com un «presumpte intent d’agressió sexual» al municipi. També remarquen que uns fets d’aquesta gravetat «no poden ni han de tenir cabuda en una societat lliure, respectuosa i compromesa amb la dignitat i la seguretat de totes ses persones».
El comunicat defensa que Cadaqués ha estat sempre «un poble tranquil» i subratlla que la convivència entre veïns i veïnes es basa en «el respecte, la solidaritat i el compromís col·lectiu». En aquest sentit, el text afegeix que les persones que vulneren aquests valors i atempten contra la llibertat i la seguretat dels altres «no representen es nostro poble ni hi tenen cabuda».
L’Ajuntament i les entitats signants asseguren que continuaran treballant per promoure espais segurs, reforçar la prevenció de qualsevol tipus de violència i defensar una convivència basada en el respecte i la igualtat. El comunicat també anima qualsevol persona que pateixi o presenciï situacions de violència o agressió a denunciar-les i a utilitzar els canals d’ajuda disponibles.
El text acaba amb una frase contundent: «Cadaqués diu prou a qualsevol forma de violència».
Subscriu-te per seguir llegint
- La cuidadora Isabel Faya, de 69 anys, busca feina urgent: 'Hauria d’estar jubilada, però encara estic lluitant per sobreviure
- Maria Teresa Ginjaume: 'Demanem que ens donin un cop de mà amb Sant Quirze de Colera
- El monestir de Sant Quirze de Colera, una joia del romànic, porta tancat a les visites des de fa dos anys
- Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
- La torre de vigilància contra pirates que avui és un apartament turístic a Roses
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Bill Gates adverteix: la IA reemplaçarà els humans en la majoria de tasques, però tres sectors sobreviuran
- L’inesperat missatge de Shakira a Gerard Piqué: 'Sempre li guardaré aquesta gratitud