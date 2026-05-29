Alumnes de l'Institut de Llançà es neguen a entrar a les aules per la calor

Els estudiants s'han concentrat a l'exterior perquè es queixen que és "insuportable" i tenen previst no fer classe en tot el matí

Redacció

Carme Vilà

Llançà

Alumnes de diversos cursos de l'Institut de Llançà es concentren a l'exterior del centre des de primera hora del matí perquè asseguren que no es pot assistir a classe amb normalitat per la calor. Asseguren que "és insuportable" i estan més pendent del malestar que genera que d'atendre el professor. Des de la direcció del centre constaten la situació i que només disposen d'alguns ventiladors. Durant el matí intentaran traslladar alguns alumnes a zones d'ombra del pati.

Els alumnes afectats fan classe a l'edifici de l'institut de Llançà. Segons alumnes d'ESO que tenen aules a l'edifici, no hi ha aire condicionat. Han explicat que ara se'ls han posat alguns ventiladors, però que només serveix pels que estan a les primeres files.

"Estem aquí perquè la calor és insuportable, hem fet pancartes i no entrarem a classe en tot el matí", diuen. A primera hora s'ha passat llista, però una part han mantingut la protesta concentrant-se a fora. Ara passejaran pel pati amb les pancartes per visibilitzar la protesta. "Estem més pendents de la calor que d'estar atents", es queixen.

Estudiants amb una pancarta queixant-se per la calor a les aules. / Foto cedida

El director de l'institut, Sergi Matarin, ha explicat que "està fent moltíssima calor, sobretot ahir i avui". L'edifici té dues plantes. Al pis de baix "és suportable, però al pis de dalt les temperatures són molt altes". No tenen persianes que els permeti reduir l'escalfor a l'aula i només disposen des de la setmana passada d'una quinzena de ventiladors que els van facilitar teòricament per al professorat. Com apunten els alumnes també, només mitiga la calor als de les primeres files.

La direcció diu entendre la postura dels alumnes perquè la calor és molt elevada. Als grups que fan classe, sobretot al primer pis, els baixaran en zones d'ombra al pati, però són conscients que a mesura que avanci el matí també patiran la calor.

