Medi ambient
Territori engega el pla de "xoc" per restaurar l'estany de Vilaüt dels Aiguamolls després d'expropiar-lo
La voluntat és garantir els cabals d'aigua necessaris, eliminar flora invasora i fer-lo més accessible
Gemma Tubert
El Departament de Territori engega el pla de "xoc" per restaurar l'estany de Vilaüt, que forma part del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, després d'expropiar els terrenys. La voluntat és recuperar l'espai garantint els cabals d'aigua necessaris per afavorir la presència de les espècies que hi ha a la zona i que hi nidifiquen, però també eliminar flora invasora i fer-lo més accessible al públic a través dels itineraris. L'actuació més immediata implica regular els nivells d'aigua d'aquest espai, clau per a la biodiversitat del parc. Per fer-ho, han tancat un acord amb la comunitat de regants per assegurar-hi les aportacions necessàries en cada moment.
La Generalitat va anunciar l'any 2023 que havia iniciat el tràmit d'expropiació forçosa de l'estany de Vilaüt davant la impossibilitat d'arribar a un acord amb la propietat. El Govern ho va aprovar el gener d'aquest any i aquest dijous el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha visitat l'espai per anunciar que ja en són els propietaris.
Vilahur ha assegurat que es tracta d'un "recurs extrem", que no volen utilitzar de manera "habitual", però que en situacions en les quals "l'estat de conservació de la biodiversitat es posa en perill", han d'actuar. La voluntat, de fet, és poder gestionar i regular l'accés d'aigua a l'estany, un "espai d'una gran riquesa de biodiversitat".
Per fer-ho possible, s'ha tancat un acord amb la Comunitat de Regants del Marge Esquerre de la Muga, que els permetrà proporcionar un màxim de 17.000 metres cúbics d'aigua anuals. Aquestes quantitats es regularan en funció de l'època de l'any i les necessitats de les espècies que hi habiten i hi nidifiquen.
El lloc més "emblemàtic" del Parc
El director del Parc Natural dels Aiguamolls, Ponç Feliu, assegura que es tracta d'una part "substancial" del parc, que fins ara estava en mans privades, i que, a més, aquí s'hi va aixecar el primer observatori d'aus de Catalunya. "És un lloc emblemàtic del parc", remarca Feliu. Entre les espècies presents, hi ha ocells com els martinets, els agrons, les fotges o els flamencs.
El pla de "xoc" que Territori posa ara en marxa també actuarà contra la flora invasora que amb els anys s'ha anat apropiant de l'espai. Especialment, la planta americana 'Xanthium strumarium', que ha colonitzat massivament la superfície de l’estany a causa de la manca de gestió prèvia. Aquestes accions permetran que la flora autòctona i amenaçada pugui tornar a prosperar.
Davant la pèrdua d'interès que l'estany havia patit darrerament per la seva degradació, Territori també treballarà per habilitar i millorar nous espais per a l’ús públic. L'objectiu és millorar-ne la senyalització i permetre que es torni a convertir en un referent per a l'educació ambiental.
L'estany de Vilaüt compta amb unes 28,9 hectàrees de terreny i és el principal reservori d'aigua de la Reserva Natural Integral dels Estanys, a més de l'últim vestigi de l'antic estany de Castelló.
Les llevantades, beneficioses pels Aiguamolls
Amb relació a l'estat dels Aiguamolls, Feliu ha precisat que, després de dos anys de sequera, aquest ha estat un any "molt bo". "Hem tingut llevantades importants al desembre i al gener i això ha permès garantir aigua durant tota la primavera. Per tant, estem en una nidificació molt bona, una de les més bones dels últims anys", ha assegurat.
