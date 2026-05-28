Portbou invertirà 64.000 euros en la renovació del pati de l’escola
L'Ajuntament de Portbou impulsa un paquet d'actuacions educatives que inclou la millora del pati, finançament d'activitats extraescolars i material per a l'escola.
L’Ajuntament de Portbou ha anunciat un paquet d’actuacions en l’àmbit educatiu que suposa una inversió global de 70.000 euros. L’objectiu del consistori és millorar la qualitat educativa al municipi, reforçar el benestar dels infants i donar resposta a algunes de les necessitats expressades per la comunitat escolar i les famílies.
La principal partida es destinarà a la renovació del pati de l’escola, amb una inversió de 64.000 euros. El projecte preveu transformar l’actual espai de formigó en un pati més verd, funcional i adaptat a les necessitats dels alumnes. Segons l’Ajuntament, la intervenció permetrà crear un entorn més adequat per al lleure, la convivència i el desenvolupament dels infants, incorporant-hi també elements amb valor pedagògic.
Amb aquesta actuació, el consistori vol convertir el pati en un espai que vagi més enllà de l’esbarjo i que pugui esdevenir també un recurs educatiu per a l’escola. La millora de l’entorn exterior del centre forma part de la voluntat municipal de promoure espais escolars més amables, inclusius i alineats amb les necessitats actuals dels infants.
A més de la reforma del pati, l’Ajuntament ha signat un conveni amb l’AMPA per al finançament d’activitats extraescolars al municipi. L’acord està dotat amb 3.500 euros i dona compliment, segons el govern local, a un compromís adquirit amb les famílies. La mesura ha de permetre ampliar les oportunitats educatives fora de l’horari lectiu i garantir que tots els infants puguin accedir a una oferta extraescolar de qualitat.
El consistori destaca que aquest conveni reforça la col·laboració amb les famílies i amb la comunitat educativa, que tenen un paper clau en l’organització i l’impuls d’aquest tipus de propostes. Les extraescolars es plantegen com una eina per afavorir la socialització, l’aprenentatge i la igualtat d’oportunitats entre els infants de Portbou.
La tercera iniciativa és un conveni amb l’escola Sant Jaume, per valor de 1.500 euros, destinat al finançament d’activitats educatives en horari lectiu i a l’adquisició de material pedagògic. Aquesta aportació vol donar suport directe a la tasca docent dins les aules i facilitar que el centre pugui desenvolupar activitats complementàries vinculades al projecte educatiu.
L’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, ha subratllat que aquestes actuacions formen part del compromís del govern municipal amb l’educació. "Aquestes inversions reflecteixen el compromís ferm del consistori amb l’educació i el futur dels nostres infants", ha afirmat. Segons Rodríguez, la inversió busca reforçar tant els espais com els recursos educatius disponibles al municipi.
Amb aquest paquet de mesures, l’Ajuntament de Portbou vol situar l’educació a Portbou com una de les seves prioritats d’acció municipal.
