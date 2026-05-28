Els nous radars de Roses començaran a sancionar els infractors a partir de l’1 de juny

Els cinemòmetres fixos de control de velocitat estan instal·lats a l’avinguda de Rhode i a la ronda Circumval·lació

El radar de la ronda Circumval·lació de Roses. / Ajuntament de Roses

Roses

Els nous radars en els accessos de Roses començaran a sancionar als infractors el pròxim 1 de juny, després que hagi transcorregut el període de prova. Els cinemòmetres fixos de control de velocitat estan instal·lats a l’avinguda de Rhode i a la ronda Circumval·lació. Des de l'Ajuntament es demana respectar els límits de velocitat marcats, en benefici de la seguretat viària i de la prevenció de la sinistralitat.

Instal·lats el desembre

Els radars fixos es van instal·lar el passat mes de desembre, amb la voluntat de reforçar el control de la velocitat i reduir el risc d’accidents a les principals entrades i sortides del centre del municipi. En ambdós casos, els radars s’han instal·lat en punts amb una elevada intensitat de circulació i canvis sobtats de velocitat en la transició entre trams interurbans i urbans, on s’han produït accidents en el passat.

El radar de l'avinguda Rhode de Roses

El radar de l'avinguda Rhode de Roses / Ajuntament de Roses

A més, es tracta de zones on conflueixen diferents tipologies d’usuaris -vehicles particulars, transport pesant, bicicletes i vianants -, fet que exigeix mesures específiques per garantir una circulació més segura i ordenada. Els dos radars, clarament identificables, es troben precedits de la corresponent senyalització informativa

