Seguretat
Els nous radars de Roses començaran a sancionar els infractors a partir de l’1 de juny
Els cinemòmetres fixos de control de velocitat estan instal·lats a l’avinguda de Rhode i a la ronda Circumval·lació
Els nous radars en els accessos de Roses començaran a sancionar als infractors el pròxim 1 de juny, després que hagi transcorregut el període de prova. Els cinemòmetres fixos de control de velocitat estan instal·lats a l’avinguda de Rhode i a la ronda Circumval·lació. Des de l'Ajuntament es demana respectar els límits de velocitat marcats, en benefici de la seguretat viària i de la prevenció de la sinistralitat.
Instal·lats el desembre
Els radars fixos es van instal·lar el passat mes de desembre, amb la voluntat de reforçar el control de la velocitat i reduir el risc d’accidents a les principals entrades i sortides del centre del municipi. En ambdós casos, els radars s’han instal·lat en punts amb una elevada intensitat de circulació i canvis sobtats de velocitat en la transició entre trams interurbans i urbans, on s’han produït accidents en el passat.
A més, es tracta de zones on conflueixen diferents tipologies d’usuaris -vehicles particulars, transport pesant, bicicletes i vianants -, fet que exigeix mesures específiques per garantir una circulació més segura i ordenada. Els dos radars, clarament identificables, es troben precedits de la corresponent senyalització informativa
- La cuidadora Isabel Faya, de 69 anys, busca feina urgent: 'Hauria d’estar jubilada, però encara estic lluitant per sobreviure
- L’inesperat missatge de Shakira a Gerard Piqué: 'Sempre li guardaré aquesta gratitud
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: “No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós”
- Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
- El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- De Mango i Andic a Grifols, Puig o Pronovias: Dos anys d’embolics a la gran empresa familiar catalana
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort