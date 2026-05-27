Mor un banyista a la platja Gran d’Empuriabrava

Els familiars van adonar-se que estava fatigat i el van auxiliar, però els serveis d'emergències no el van poder recuperar tot i les maniobres d’RCP

Lateral d'un helicòpter del SEM / Norma Vidal

Eva Batlle

Empuriabrava

Un banyista de 72 anys va morir diumenge a la platja Gran d’Empuriabrava, a Castelló d’Empúries, després de trobar-se malament mentre era a l’aigua. Els fets van passar a la zona situada davant d'un restaurant i l’avís als serveis d’emergències es va rebre cap a dos quarts de quatre de la tarda.

Segons fonts policials, tot apunta que l’home es va indisposar dins l’aigua. Els seus familiars van explicar que es van adonar que estava fatigat, l'home va apropar-se a la platja, va caure i van entrar a auxiliar-lo. Quan el van treure de l’aigua, però, ja no respirava.

Fins al lloc s’hi van desplaçar efectius de la Policia Local de Castelló d'Empúries, els Mossos d'Esquadra i el SEM -que entre altres va activar l'helicòpter medicalitzat-. Abans de l’arribada dels sanitaris, la Policia Local li va començar a practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar i els equips d’emergències van continuar intentant reanimar-lo un cop van arribar a la platja. Malgrat els esforços, no es va poder fer res per salvar-li la vida i la mort es va certificar cap a dos quarts de cinc de la tarda.

Les causes exactes de la defunció estan pendents d’aclarir. Tot i que inicialment s’apunta a una indisposició sobtada, l’autòpsia haurà de determinar què va provocar la mort del banyista.

