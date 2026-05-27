Successos
Detinguts dos homes per entrar en un habitatge del passeig marítim d’Empuriabrava i causar-hi danys
La Policia Local de Castelló d’Empúries els va localitzar diumenge a la tarda a l’interior del domicili després de l’avís d’uns veïns
La Policia Local de Castelló d’Empúries va detenir diumenge a la tarda dos homes, de 29 i 54 anys, com a presumptes autors d’un delicte de violació de domicili i danys en un habitatge del sector Delta Muga, al passeig marítim d’Empuriabrava.
Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de cinc de la tarda, quan uns veïns van alertar la policia que hi havia dues persones que havien accedit de manera il·legal a un domicili. En arribar al lloc, els agents van localitzar els dos homes a l’interior de l’habitatge.
Segons la Policia Local, a l’immoble s’hi havien ocasionat danys a la porta i als panys d’accés. Després de fer les comprovacions oportunes i recollir la manifestació de la resident, els agents van detenir els dos homes com a presumptes responsables dels fets.
En l’actuació, la policia també va intervenir diverses eines que presumptament s’haurien utilitzat per forçar l’entrada a l’habitatge.
Subscriu-te per seguir llegint
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: “No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós”
- Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
- De Mango i Andic a Grifols, Puig o Pronovias: Dos anys d’embolics a la gran empresa familiar catalana
- L’inesperat missatge de Shakira a Gerard Piqué: 'Sempre li guardaré aquesta gratitud
- BAC Valves entra al grup Meca-Inox per reforçar la seva expansió internacional i garantir la continuïtat a Figueres
- El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
- «Al nostre sistema penal, matar una persona surt molt barat»
- L’OCU avisa: així actuen els ciberdelinqüents que buiden comptes bancaris sense robar la targeta