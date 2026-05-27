Successos

Detinguts dos homes per entrar en un habitatge del passeig marítim d’Empuriabrava i causar-hi danys

La Policia Local de Castelló d’Empúries els va localitzar diumenge a la tarda a l’interior del domicili després de l’avís d’uns veïns

Els danys a una de les portes del domicili d'Empuriabrava. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Empuribrava

La Policia Local de Castelló d’Empúries va detenir diumenge a la tarda dos homes, de 29 i 54 anys, com a presumptes autors d’un delicte de violació de domicili i danys en un habitatge del sector Delta Muga, al passeig marítim d’Empuriabrava.

Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de cinc de la tarda, quan uns veïns van alertar la policia que hi havia dues persones que havien accedit de manera il·legal a un domicili. En arribar al lloc, els agents van localitzar els dos homes a l’interior de l’habitatge.

Segons la Policia Local, a l’immoble s’hi havien ocasionat danys a la porta i als panys d’accés. Després de fer les comprovacions oportunes i recollir la manifestació de la resident, els agents van detenir els dos homes com a presumptes responsables dels fets.

En l’actuació, la policia també va intervenir diverses eines que presumptament s’haurien utilitzat per forçar l’entrada a l’habitatge.

Figueres destina fins a 808.000 euros a ajudes per a la rehabilitació de façanes i millora de l'accessibilitat

Defuncions del 27 de maig de 2026 a l'Alt Empordà

De Roald Dahl a Alfred Hitchcock, l'homenatge de la Funcional Teatre a dos "monstres" irrepetibles del segle XX

El Consell de Ministres aprova la jubilació flexible per incentivar el retorn dels pensionistes al mercat laboral com a autònoms

La cuidadora Isabel Faya, de 69 anys, busca feina urgent: "Hauria d’estar jubilada, però encara estic lluitant per sobreviure"

Els guanyadors dels premis Amos de l'Àrea 2025/26 a l'Alt Empordà

Figueres clama contra la violència masclista: “Quan una dona diu que té por, ha de ser escoltada amb urgència”

Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat

