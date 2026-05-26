Violència de gènere
Quan la violència de gènere no recula: Figueres planta cara al dolor una setmana després de l’assassinat masclista
La manifestació a Figueres contra el crim masclista reobre el debat sobre la resposta institucional i el funcionament del sistema
El cas connecta amb el record del feminicidi a Castelló d’Empúries fa 25 anys, amb preguntes que tornen a aparèixer sobre els mecanismes de detecció i actuació.
Figueres s’ha tornat a omplir de gent aquest dimarts per condemnar el crim masclista que ha commocionat la ciutat. Després de les primeres mobilitzacions, el cas continua generant debat sobre la protecció de les víctimes i la capacitat del sistema per actuar a temps.
El focus, però, va més enllà del present. El crim connecta amb el record del cas de Castelló d’Empúries fa 25 anys, quan una altra violència masclista va sacsejar l’Empordà i va obrir un debat que, avui, torna a aparèixer amb les mateixes preguntes.
S’aproven lleis, es creen protocols, s’amplien recursos, es multipliquen les unitats especialitzades. I, tot i això, la violència masclista continua esclatant amb la mateixa cruesa de fa dècades. El crim de Figueres ha tornat a obrir aquesta esquerda: una dona assassinada en plena via pública, un impacte social immediat i una frase que reapareix: “El sistema ha fallat”.
Espelmes, cartells i silencis han convertit la concentració convocada per entitats feministes i col·lectius socials en alguna cosa més que un acte de dol. La protesta ha estat també una acusació col·lectiva i una pregunta compartida: com és possible que, amb més eines que mai, encara hi hagi dones que arriben tard a la protecció? La psicòloga forense Aroha Cortés ho resumeix amb una idea que travessa tot el debat: “El sistema ha avançat, però no sempre protegeix a temps”. Per a ella, el crim de Figueres no s’explica només pel que va passar aquell dia, sinó per un procés llarg on s’acumulen control, por, antecedents i alertes que no van ser suficients per evitar el desenllaç.
I és precisament aquí on el cas deixa de ser un succés puntual per convertir-se en un mirall més ampli. Perquè el que s’ha vist a Figueres no és només un feminicidi, sinó també les fissures d’un sistema que existeix, però que sovint arriba tard.
El dolor que avui travessa Figueres no és nou a l’Empordà. Fa 25 anys, a Castelló d’Empúries, un altre crim masclista ja havia sacsejat la comarca. Tatiana G.S. va ser assassinada en un cas que també va provocar commoció social i un debat públic sobre la protecció de les víctimes.
Un quart de segle després, el context legal és diferent. Hi ha més protocols, més recursos i més sensibilització institucional. Però la sensació que emergeix després del crim de Figueres és incòmodament similar: la distància entre detectar el risc i arribar a protegir realment la víctima continua existint. La pregunta torna a ser la mateixa: què falla exactament en aquest tram crític on el perill ja és visible però la protecció no arriba a temps?
La violència no comença amb el crim
Una de les idees centrals que emergeix després del cas és que la violència masclista no comença amb els cops ni amb l’assassinat. El crim és només la part visible d’un procés molt més llarg.
Segons expliquen les professionals que treballen amb víctimes, el cicle de la violència acostuma a començar de forma subtil: control emocional, dependència, aïllament, por i una pèrdua progressiva de la capacitat de decidir. La víctima no queda atrapada de cop, sinó gradualment. “A vegades des de fora es pregunta per què no marxa. Però arriba un moment en què moltes dones senten que ja no saben ni qui són”, explica Cortés.
Aquest és un dels punts clau del debat: entendre que la violència no és un episodi puntual, sinó un procés psicològic i emocional que sovint ja està molt avançat quan es fa visible públicament.
El cas també ha reobert el debat sobre els límits del sistema de protecció. Denunciar no sempre implica sentir-se segura.
Ordres d’allunyament, valoracions de risc o circuits especialitzats existeixen, però la seva eficàcia depèn de com s’apliquen i de la coordinació entre els diferents serveis. I és en aquesta cadena on, segons diverses veus, poden aparèixer les falles més greus. La revictimització és un altre dels punts que es repeteixen en els relats de moltes víctimes: haver de repetir constantment la història, sentir-se qüestionades o afrontar processos llargs i emocionalment desgastants.El mateix sistema que hauria de generar protecció pot acabar augmentant la sensació de vulnerabilitat.
Una societat que grava abans d’ajudar
Hi ha una altra imatge del crim de Figueres que també ha deixat una empremta profunda: les gravacions difoses a les xarxes socials. La víctima a terra, sola, enregistrada per testimonis, mentre les imatges circulaven de manera immediata. El debat que això obre va més enllà del cas concret. Té a veure amb la manera com la societat consumeix la violència. Amb la facilitat amb què l’horror es converteix en contingut compartit. Aquest element ha impactat especialment professionals acostumades a treballar amb la violència. No només pel crim en si, sinó per la deshumanització que pot generar la seva exposició pública.
El pes de ser una dona trans
El cas també ha obert una reflexió sobre com la societat percep les víctimes. Cortés insisteix que la violència masclista no es pot entendre només des d’una mirada biològica, sinó des de les relacions de poder i control.
Per això defensa que el cas s’ha d’entendre com un transfeminicidi i alerta que la racialització, la transfòbia o l’exclusió social poden incrementar encara més la vulnerabilitat de determinades víctimes. “No totes les víctimes són jutjades igual”, apunta. I aquest matís, diu, condiciona també la resposta social i institucional. “Matar surt massa barat”
Després de cada crim d’aquesta magnitud reapareix també el debat penal. Cortés és contundent: “Matar surt molt barat”. La reflexió no se centra només en la durada de les condemnes, sinó en la percepció que, malgrat els anys de presó, la víctima continua morta i la família conviurà sempre amb el trauma. “Parlem de condemnes, reduccions, permisos, drets penitenciaris... i després aquella persona tornarà a sortir al carrer”, diu.
Paradoxalment, el crim també ha provocat un augment de demandes d’ajuda i denúncies. Quan la violència esclata de forma tan visible, moltes dones reaccionen. La por activa i fa visible allò que moltes vegades es vivia en silenci.
Però aquesta reacció també evidencia una altra realitat: la violència no és excepcional. És estructural. I continua present fins i tot en una societat més conscienciada que fa vint anys. En el que portem d’any, 22 dones han estat assassinades per violència masclista a Espanya, una xifra superior a la del mateix període de l’any anterior.
Entre el progrés i la repetició
El contrast és probablement la part més dura de tot aquest debat. Hi ha més recursos que mai. Més protocols. Més consciència social. Però també persisteix la sensació que els feminicidis continuen repetint patrons coneguts.
I aquí és on la comparació entre Figueres i Castelló d'Empúries es fa inevitable. Entre tots dos casos hi ha 25 anys de distància. Però la pregunta de fons continua intacta. Què falla entre saber que hi ha risc i arribar a salvar una vida a temps? De moment, la resposta continua oberta. I el carrer, una vegada més, la societat l’ha tornat a formular en veu alta.
