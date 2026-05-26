Successos

Detenen dues persones i desmantellen una plantació de marihuana a Vilafant

El cultiu estava valorat en 8.240 euros i es van trobar 210 plantes i 4,5 quilos de cabdells secs

Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana a l'Escala i altres municipis de Girona

La plantació de marihuana desmantellada a vilafant el 21 de maig. / Mossos d'Esquadra

Vilafant

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 21 de maig, a Vilafant, una dona i un home de 45 i 43 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i d’un delicte de defraudació de fluid elèctric.

La policia va tenir coneixement que en un domicili de Vilafant hi podria haver una plantació de marihuana i que s’hauria comès frau elèctric. Arran de la investigació, el matí del dijous 21 de maig es va dur a terme una entrada i escorcoll. A l’interior de la casa, de dues plantes, s’hi van localitzar dues persones, un home i una dona, presumptes responsables de la plantació.

El cultiu de marihuana es va trobar a la planta baixa, amb un total de 210 plantes i uns 4,5 quilos de cabdells secs penjats amb cordills. Segons estimacions de l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents del Ministeri de l’Interior, la droga estaria valorada en 8.240 euros. També es van intervenir els estris necessaris per al cultiu, com ara deu plafons de llum, tres ventiladors, un split d’aire condicionat amb el seu compressor, un extractor, un filtre de carboni i una balança de precisió.

A més, els operaris de la companyia elèctrica van localitzar una connexió fraudulenta de llum, que va ser degudament desmuntada i assegurada. Concretament, el corrent entrava pel porxo de la casa i baixava fins a un fals sostre de la paret, des d’on alimentava directament la plantació sense passar pel comptador.

Els dos detinguts, dels quals només la dona té antecedents, van passar el 22 de maig a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

