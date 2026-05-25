Un veí de Rabós d'Empordà de 68 anys mor en un accident de moto a Garriguella
Una sanitària fora de servei va iniciar les maniobres de reanimació, però els efectius del SEM no van poder salvar-li la vida
Un motorista va morir aquest diumenge a la nit en un accident de trànsit a Garriguella. El sinistre va tenir lloc cap a dos quarts d’onze de la nit a la C-252, al quilòmetre 54,6, i hi van quedar implicats un cotxe i la motocicleta on només anava un ocupant.
Arran de l’impacte, la persona que conduïa la motocicleta va quedar ferida crítica.Una sanitària fora de servei va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar al motorista fins a l’arribada dels serveis d’emergències, indiquen fonts d'emergències. Tot i la intervenció posterior del SEM, els efectius sanitaris no van poder recuperar el motorista. La víctima mortal, J.R.S.A., era un home de 68 anys i veí de Rabós d’Empordà.
El succés va mobilitzar diverses unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), dels Bombers i dels Mossos d’Esquadra. La carretera va quedar completament tallada arran de l’accident mortal.
Els Mossos de Trànsit s’han fet càrrec de la investigació per determinar les causes del sinistre.
Sis morts a les carreteres
Amb aquesta víctima, ja són sis les persones que han perdut la vida aquest any en accidents de trànsit a les carreteres de la província de Girona. L’últim sinistre mortal s’havia registrat el 9 de maig, quan va morir el conductor de 77 anys d’un tot terreny que havia resultat ferit crític en un accident múltiple a la C-152, a la Vall d’en Bas, a tocar de les Preses.
Aquell accident es va produir cap a tres quarts de cinc de la tarda, al quilòmetre 43, i hi van quedar implicats dos tot terrenys i un turisme.
