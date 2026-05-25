Educació
Els alumnes de 1r de batxillerat de Llançà guanyen el Gran Concurs del Formigó
En la prova hi han participat un total de 29 centres de secundària i més de 420 alumnes de batxillerat i del cicle formatiu de construcció de la província de Girona
Els alumnes de 1r batxillerat tecnològic de Llançà Arnau Fernández, Irena de Tena, Ainhoa Pérez i Neo Mussimano, han guanyat el ‘Gran Concurs del Formigó’ en el que hi van participar un total de 29 centres de secundària i més de 420 alumnes de batxillerat i del cicle formatiu de construcció de la província de Girona. Sota el títol “Això demana aigua”, els 4 alumnes van aconseguir fer una peça de formigó amb una resistència de 35,85 N/mm² i han guanyat la Proveta d'or de formigó. Aquest premi està organitzat pel Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Girona (CATGI).
Des de l’Institut de Llançà, la professora de Tecnologia Núria Garcia apunta que “a més d’estar molt satisfets per haver estat els guanyadors del concurs també volem agrair aquest tipus d’iniciatives que ens permeten sortir de la teoria i del dia a dia de les aules”. Els quatre alumnes que han portat a terme aquesta proveta, amb l’acompanyament de la seva professora visitaran el pròxim dilluns 8 de juny els laboratoris del CECAM, centre on es van fer els assajos de resistència, i també l’edifici de la Generalitat a Girona que, en gran part, està fet de formigó.
L’objectiu del CATGI és promoure la professió entre l’alumnat. Antoni Bramon, president del CATGI destaca que “fins i tot per a nosaltres ens va sorprendre la gran acollida que va tenir aquest concurs que ens ha permès donar a conèixer la nostra professió entre els estudiants dels 16 als 17 anys”, a més d’afegir que “els resultats de resistència de les provetes dels tres primers classificats està per sobre dels 30 N/mm², una xifra superior al formigó que se sol utilitzar en edificació que se situa entre els 25 i els 30 N/mm². Per tant, des del Col·legi hem de felicitar, no només a l’alumnat, sinó també al professorat per aquests magnífics resultats”.
A més, el fet d’haver estat el centre guanyador de la província de Girona, farà que l’Institut de Llançà participi, pròximament, en un concurs a nivell estatal amb la resta de centres de secundària que han estat els vencedors a la seva província.
- Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
- El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
- Veiem molta mobilitat forçada, amb persones empadronades en un lloc però vivint en un altre per manca d’alternatives
- Les 28 voltes per casa que mantenen en forma Carmen Adán als seus 106 anys
- La indignació d’un jove en veure la nòmina d’un enginyer el 1992: “Vivia amb gairebé tres vegades més renda a la mateixa ciutat”
- Pau Rodríguez, 'finisher' de La Traka: 'Vam sortir dos-cents cinquanta corredors i vam arribar la meitat
- Els millors plans pel cap de setmana del 23 i 24 de maig de 2026 a l'Alt Empordà
- Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater