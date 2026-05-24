Educació ambiental
La protecció del Cap de Creus comença a les escoles de tots els pobles del Parc Natural
La Xarxa d’escoles i instituts treballa perquè els centres dels municipis vinculats al parc incorporin l’educació ambiental de manera continuada
La Ciutadella de Roses ha acollit la cinquena edició del projecte SomparCC, amb més de tres-cents cinquanta alumnes
La V Jornada intercentres SomparCC ha reunit a la Ciutadella de Roses l’alumnat de 5è de primària dels 13 centres educatius que formen part de la Xarxa d’escoles del Parc Natural de Cap de Creus, en una trobada pensada per compartir aprenentatges, reforçar vincles entre centres i acostar els infants a la realitat ambiental del seu entorn més proper. La jornada va combinar convivència, descoberta i treball educatiu al voltant del parc natural.
La trobada va començar amb una reunió de benvinguda dins del recinte de l’església de Santa Maria amb els tres-cent cinquanta alumnes reunits al costat dels seus professors i dels tècnics del Parc, amb l’acompanyament d’estudiants del CE Empordà. Laia Solà va ser la conductora der l’acte i en ell van intervenir Montse Passcual, que ‘estrenava en el càrrec de directora de l’espai protegit; Pilar Arnaiz, del servei Educatiu de l’AltEmpordà i la regidora rosinca Ester Navas.
L’activitat s’emmarca en el projecte SomparCC, una iniciativa impulsada pel Parc Natural de Cap de Creus i el Servei Educatiu de l’Alt Empordà que vol fer del parc una aula viva. L’objectiu és que els alumnes no només estudiïn la fauna, la flora, la geologia o el paisatge des dels llibres, sinó que els reconeguin com a part del seu dia a dia i entenguin que preservar-los també depèn de les decisions quotidianes de la comunitat. Durant la trobada, els participants van posar en comú la feina feta al llarg del curs i van participar en jocs i activitats educatives vinculades als valors naturals del Cap de Creus.
Sentiment de pertinença
La Xarxa d’escoles i instituts de Cap de Creus treballa perquè els centres dels municipis vinculats al parc incorporin l’educació ambiental de manera continuada. L’agenda escolar del Cap de Creus, adreçada a alumnat de primària i secundària, és una de les eines d’aquest treball compartit: proposa reptes i experiències de natura per descobrir els valors d’un espai que el mateix projecte defineix com a divers, singular, apassionant, però també fràgil i sensible.
Aquest enfocament és especialment rellevant en un territori com el Cap de Creus, primer parc marítim-terrestre de Catalunya, amb una superfície de 13.886 hectàrees, de les quals 10.813 són terrestres i 3.073 marines. La singularitat del seu paisatge, la pressió humana sobre alguns espais i la necessitat de conservar els seus valors naturals fan que l’educació ambiental tingui un paper estratègic: formar alumnes que coneguin el parc, l’estimin i actuïn amb responsabilitat.
Correcull: aprendre actuant
Un dels projectes que dona continuïtat a aquesta mirada és el Correcull, nascut l’any 2022 de la mà dels centres de la Xarxa d’escoles del Parc Natural de Cap de Creus. Inspirat en el plogging, combina activitat física i recollida de deixalles al medi natural. La proposta converteix una acció aparentment senzilla, sortir a caminar o córrer i recollir residus, en una situació d’aprenentatge que permet parlar de consum, residus, salut, biodiversitat, contaminació i responsabilitat col·lectiva.
Segons ha explicat Pilar Arnaiz, del Servei Educatiu de l’Alt Empordà, en el moment de celebrar el SompaCC, ja hi havia sis centres de la comarca que havien fet balanç del curs, les dades de les quals serveixen per donar valor al projecte, a l’espera que conèixer els resultats definitius del conjunt d’escoles i instituts. "De les sis escoles que ens heu enviat les dades fins ara, heu participat 360 alumnes, que heu recorregut i netejat 23 quilòmetres, com de Roses cap a Figueres, més o menys, i a més a més heu recollit 470 quilos de deixalles, que són moltíssimes!", va dir Arnaiz entre els aplaudiments dels escolars.
Acció ambiental formativa
El Correcull té com a objectiu anar més enllà de la neteja puntual d’un camí, una platja o un entorn escolar. Vol provocar preguntes als alumnes: quantes deixalles hi ha fora de les papereres i contenidors? És possible anar de casa a l’escola sense generar residus? Què passa amb una llauna, un plàstic o una tovalloleta quan queden abandonats al medi?
El projecte també ha crescut en abast. A partir del curs 2023-2024, el Correcull AE es va obrir a tots els centres de la comarca de l’Alt Empordà, amb l’acompanyament de l’Agència de Residus de Catalunya i el suport de la Fundació Kilian Jornet. En la quarta edició, el Servei Educatiu va fer balanç de 47 centres participants, 2.895 alumnes, 211 quilòmetres netejats, 2.641 quilos de deixalles recollides i 46 abocaments il·legals detectats.
Afrontar la realitat
La força de SomparCC i Correcull és que situen l’alumnat davant la realitat concreta del seu territori. Els infants i joves no reben només un discurs sobre la necessitat de protegir la natura, sinó que observen, trepitgen, comparen, recullen dades, detecten problemes i comparteixen solucions. Aquesta experiència directa facilita una consciència ambiental més profunda, perquè transforma el parc natural en un espai viscut i no en un concepte abstracte.
A la Ciutadella de Roses, la V Jornada intercentres SomparCC ha evidenciat aquesta manera d’entendre l’educació: fer xarxa entre escoles i instituts, posar en valor el coneixement acumulat durant el curs i recordar que "el futur del Cap de Creus també es construeix des de les aules. Estem en un Parc que té molts valors per descobrir de geologia, de flora, de fauna, d’activitats, de mar, que ens ofereix, que tenim el nostre abast i que hem d’aprendre a conèixer i així poder-lo estimar i cuidar", en paraules de Montse Pascual, directora del Parc Natural.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
- La indignació d’un jove en veure la nòmina d’un enginyer el 1992: “Vivia amb gairebé tres vegades més renda a la mateixa ciutat”
- Veiem molta mobilitat forçada, amb persones empadronades en un lloc però vivint en un altre per manca d’alternatives
- Assaig inèdit de repartiment de paqueteria: una línia de bus interurbà aprofita el maleter buit per a mercaderies
- Adrià Geli, entrenador personal: 'Aquestes són les cinc claus per perdre pes abans de l'estiu
- La fundació que Isak Andic va voler muntar i el va separar del fill
- Sanció de vint partits per al jugador del Vilamalla implicat en la baralla contra el Borrassà
- Els millors plans pel cap de setmana del 23 i 24 de maig de 2026 a l'Alt Empordà