Regularització extraordinària

Alerten que "milers d’infants escolaritzats" podrien quedar sense regularitzar per falta d’informació a famílies i escoles

Una xerrada a Figueres ha evidenciat la manca d'una campanya institucional i la saturació dels serveis així com molts casos es bloquegen per requisits administratius com l’informe d’habitatge

Entitats socials: "Si no portes els recursos als pobles petits, molta gent no hi arriba"

Nens caminant, en una imatge d'arxiu.

Sònia Fuentes

Figueres

El nou procés de regularització administrativa extraordinària s’ha presentat com una oportunitat per regularitzar milers de persones en situació irregular. Tanmateix, diverses veus expertes alerten que, en la pràctica, els infants i els joves extutelats poden ser dos dels col·lectius més perjudicats si no s’introdueixen mesures específiques d’informació i acompanyament.

Manca d'informació a famílies i escoles

En el cas dels infants, la jurista Laia Costa denuncia la manca d’una campanya institucional dirigida a famílies i centres educatius, fet que pot provocar que molts casos quedin fora del procediment per simple desconeixement. Denuncia la manca d’una campanya institucional específica per informar les famílies i centres educatius. “No s’ha fet cap campanya específica ni per part de la Generalitat ni dels ajuntaments per informar les escoles o les famílies”, assenyala.

Requisits administratius

Costa assenyala que molts casos es bloquegen per requisits administratius com l’informe d’habitatge, necessari per a determinats procediments de regularització familiar. Aquest document, que pot incloure la inspecció de l’habitatge per part de l’administració, esdevé un obstacle en contextos de precarietat residencial, especialment per a famílies sense contracte de lloguer estable o amb situacions habitacionals irregulars. Segons les entitats, això pot afectar directament els infants, que depenen de la capacitat dels adults per completar el procés.

En aquest sentit, Costa recorda que els fills de progenitors amb permís de residència o en tràmits d’arrelament també poden accedir a la regularització si compleixen els requisits establerts.

A l'escola i sense regularitzar

La jurista adverteix que aquesta manca d’informació pot fer que molts infants quedin en situació d’irregularitat per obstacles burocràtics. “Tenim milers de nens que van a l’escola i no estan regularitzats”, afirma.

Pel que fa als joves extutelats, diverses entitats socials denuncien que molts van ser expulsats del sistema de protecció després de processos de determinació d’edat controvertits, basats en proves mèdiques amb marge d’error fins i tot quan existia documentació oficial. Aquesta situació els va deixar fora del sistema de tutela i sense accés als drets associats a la protecció de menors.

Ara aquests joves es troben en una posició intermèdia difícil de resoldre: han estat tractats com a adults per perdre la tutela, però continuen arrossegant una trajectòria de vulnerabilitat pròpia de menors no acompanyats. Les entitats descriuen aquesta situació com un “limb jurídic” que dificulta encara més la seva regularització.

En aquest context, juristes i col·lectius socials alerten que la manca de suport institucional i la dependència del tercer sector poden deixar fora precisament els col·lectius que el procés pretén protegir. Sense informació clara ni mecanismes específics, la regularització extraordinària corre el risc de reproduir exclusió en lloc de corregir-la.

