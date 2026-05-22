El CAP de l'Escala incorpora un sistema innovador per mesurar la glucosa en persones amb diabetis tipus 2
El mètode llegeix els nivells de sucre a través d’un sensor que la persona col·loca al seu braç i que monitoritza les dades per mitjà d’una aplicació de mòbil
L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de l’Escala ha incorporat un innovador sistema per al control de la glucosa per a persones amb diabetis del tipus 2, una tecnologia que mesura la glucosa de forma contínua i que evita les punxades rutinàries als dits. Aquest nou sistema llegeix els nivells de sucre a través d’un sensor que la persona col·loca al seu braç i que monitoritza les dades per mitjà d’una aplicació de mòbil. Les mesures es fan en temps real i, fins i tot, és possible conèixer quina és la tendència o previsió dels nivells de glucosa en les pròximes hores, a més de contenir patrons històrics i corbes que indiquen les pujades i baixades de sucre.
“Les dades mostren quines són les fluctuacions de la glucosa i, amb aquesta informació, es pot ajudar el pacient a prevenir hipoglucèmies (glucosa baixa) o hiperglucèmies (glucosa alta)”, ha explicat la cap d’Infermeria de l’ABS l’Escala, Ana Belén Fernández. Sobre la seva utilització, és molt senzilla: Per una banda, el pacient porta sempre el sensor connectat al braç, i pot alternar-lo a la dreta o a l’esquerra. Per altra banda, el monitoratge es realitza a través d’una aplicació que la persona usuària haurà descarregat al seu mòbil. D’aquesta manera, pot saber en tot moment quin és el seu nivell de sucre.
Aquest sistema permet que la infermera pugui fer el seguiment de la persona usuària a distància, facilitant un control més continuat i personalitzat de la diabetis. Això contribueix a reduir les visites presencials innecessàries i afavoreix un seguiment telefònic més àgil i eficient, amb beneficis tant per a la persona sanitària com per a la usuària, millorant la comunicació, l’accessibilitat i l’acompanyament al control de la malaltia crònica.
“Aquest sistema l’hem iniciat amb les persones amb diabetis tipus 2, que és el tipus de diabetis que es dona en l’edat adulta. Està adreçat a persones que tenen un maneig difícil del control del sucre, que requereixen molts mesuratges i un control estricte. Per això, aquest nou sistema és molt adequat per a ells. Els permet prendre consciència de la seva malaltia participant de manera activa en el control de la glucèmia i contribuint a millorar els resultats i la seva qualitat de vida”, explica Fernández.
