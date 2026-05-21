Societat
Garrigàs se suma a la ILP per garantir l’atenció a persones amb discapacitat a través d’entitats socials
El municipi dona suport a la iniciativa legislativa que vol blindar un model d’atenció sense ànim de lucre i reforça la implicació local amb les entitats del territori
La ILP busca assolir 50.000 signatures per garantir la seva tramitació i impulsar un nou model centrat en les persones
L’Ajuntament de Garrigàs ha impulsat una campanya de suport i recollida de signatures a favor d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) admesa a tràmit pel Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de garantir que els serveis socials d’atenció a persones amb discapacitat siguin gestionats prioritàriament per entitats socials sense ànim de lucre. Aquesta iniciativa forma part del procés perquè la ILP pugui ser debatuda al Parlament i requereix l’obtenció de 50.000 signatures abans del 30 de juliol.
Altres municipis que també hi donen suport són Girona, Bescanó, Terrassa, el Prat de Llobregat, Vall-llobrega, Cardedeu i Sarrià de Ter.
Suports personalitzats
El municipi de Garrigàs ha tancat la campanya amb 40 signatures recollides. L’objectiu de la ILP és garantir i blindar l’atenció al col·lectiu en un model sense afany de lucre, i assegurar suports personalitzats, integrals i de qualitat gestionats per entitats d’iniciativa social i amb vocació comunitària. Segons ha explicat l’alcaldessa del municipi, Pilar Bosch el consistori considera prioritari assegurar uns serveis d’atenció de qualitat, centrats en la persona i adaptats a les necessitats individuals.
En aquest sentit, defensa que els serveis socials han de ser públics, accessibles i garantits per l’administració, tot promovent la col·laboració amb entitats arrelades al territori i compromeses amb l’interès general. El municipi posa en valor especialment la tasca de les entitats socials del territori, com la Fundació Altem, que ofereix serveis a persones amb discapacitat de l’Alt Empordà i que, segons l’Ajuntament, representa una peça fonamental de l’estructura social i de benestar de la comarca. Diversos veïns i veïnes de Garrigàs estan vinculats a aquests serveis, tant com a usuaris com professionalment, fet que reforça la implicació local amb el model d’atenció social.
Des del consistori es va organitzar una campanya activa de difusió aprofitant diferents actes del poble per animar la ciutadania a participar-hi. Bosch destaca que aquesta participació evidencia el compromís del municipi amb unes entitats que desenvolupen una tasca essencial d’atenció, suport, acompanyament i inclusió social.
La iniciativa legislativa pretén reforçar el model català de concertació social, garantint la qualitat i continuïtat dels serveis i una atenció centrada en la persona, especialment en aquells casos que requereixen suports intensos, personalitzats i de llarga durada. Des de l’Ajuntament de Garrigàs remarquen que donar suport a aquestes entitats significa apostar per una societat més justa, cohesionada i compromesa amb les persones.
Una Iniciativa Legislativa Popular proposa reformar el sistema de serveis socials especialitzats de Catalunya per garantir més qualitat, estabilitat i continuïtat en l’atenció a persones amb discapacitat, trastorns del desenvolupament i problemes de salut mental.
La proposta planteja que aquests serveis, com residències, centres de dia o assistència personal, siguin prestats preferentment per entitats sense afany de lucre, amb reinversió íntegra dels recursos i orientació al bé comú.
El text defensa que aquest model reforçaria la qualitat assistencial i la continuïtat dels projectes, especialment en serveis de llarga durada i alta complexitat. També preveu un període transitori de fins a quatre anys perquè les entitats actuals s’adaptin, i garanteix la cobertura territorial dels serveis.
La iniciativa no afecta la contractació laboral ni limita l’activitat d’empreses en altres àmbits, i condiciona la seva aplicació a la disponibilitat pressupostària de la Generalitat.
