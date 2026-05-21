Enxampen a Llançà un grafiter de trens fitxat a França amb 93 esprais i positiu en drogues

La Policia Local també li va trobar substàncies estupefaents, cisalles, cordes d’escalada i estris punxants

Els esprais per fer grafits i les eines requisades per la Policia Local de Llançà. / Policia Local de Llançà

Eva Batlle

Llançà

La Policia Local de Llançà ha intervingut aquesta setmana material per fer grafits i ha denunciat un conductor que va donar positiu en drogues durant un control preventiu al municipi.

Els fets van tenir lloc quan una patrulla va identificar els tres ocupants d’un vehicle amb matrícula francesa en el marc dels dispositius de vigilància que es fan habitualment a Llançà. Durant l’escorcoll del cotxe, els agents van localitzar substàncies estupefaents, motiu pel qual van denunciar el conductor per tinença.

A més, l’home també va donar positiu en la prova de detecció de drogues i va ser denunciat per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents.

Les eines i els pots d'esprai per fer grafits intervinguts per la Policia Local de Llançà. / Policia Local de Llançà

A l’interior del vehicle, els agents també hi van trobar 93 pots d’esprai de grafit, rodets, cordes d’escalada, dues cisalles i diversos estris punxants. Un cop consultades les bases de dades policials, es va comprovar que el conductor tenia antecedents relacionats amb la realització de pintades i grafits en trens i mobiliari urbà a França.

Davant la sospita que tot aquest material pogués ser utilitzat per cometre actes vandàlics a Llançà, la Policia Local va comissar les pintures i les eines amb l’objectiu de protegir l’entorn i l’espai públic del municipi, segons informa el cos de seguretat.


