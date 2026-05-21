Successos
Cinc ferits en un xoc frontal entre una furgoneta i un cotxe a l’N-260 a Ordis
Tres dels afectats van ser traslladats al Trueta i dos més a l’hospital de Figueres, tots en estat de poca gravetat
Cinc persones van resultar ferides de poca gravetat aquest dimecres a la nit en un accident de trànsit a l’N-260 a Ordis. El sinistre va tenir lloc poc abans de les deu de la nit, a l’altura del quilòmetre 45,5, en un encreuament de la Nacional, en sentit Navata.
Per causes que s’estan investigant, una furgoneta i un cotxe van xocar frontalment en aquest tram de la carretera. Arran de l’accident, es van activar els serveis d’emergència i fins al lloc s’hi van desplaçar efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, el SEM i els Bombers.
Els Bombers van haver de treure dues persones de l’interior dels vehicles accidentats, mentre que el SEM va atendre els cinc afectats. Segons han indicat els serveis d’emergències, tots els ferits ho són de poca gravetat.
Tres dels afectats van ser traslladats a l’hospital Josep Trueta de Girona i dos més, a l’hospital de Figueres. El SEM va activar cinc unitats per atendre l’accident.
