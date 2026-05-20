Observatori astronòmic
Nous horitzons per al càmping de les estrelles d’Albanyà
L’empresa Taiga, especialitzada en càmpings singulars, ha adquirit el Bassegoda Park, l’únic de l’Estat espanyol que té el seu propi observatori astronòmic, amb l’objectiu de potenciar les instal·lacions i obrir-les a altres mercats
Alfons Petit
El càmping Bassegoda Park d’Albanyà, l’únic de l’Estat espanyol que compta amb un observatori astronòmic propi, ha obert aquesta temporada amb un afegit a la seva denominació: Taiga. Aquest és el nom de l’empresa especialitzada en càmpings singulars que a finals de 2025 adquiria l’establiment dels germans Esteve i Pere Guerra, amb l’objectiu de millorar i ampliar les instal·lacions, potenciar-ne les activitats, i obrir-lo a nous mercats. "Taiga busca incorporar a la cadena establiments amb personalitat pròpia, capaços d’oferir alguna cosa diferencial en un mercat cada vegada més competitiu", expliquen des de la companyia, fundada el 2024 i que ja té nou establiments en diferents punts d’Espanya.
Els nous propietaris de l’ara Taiga Bassegoda Park han mantingut l’equip que hi havia al càmping, que té Sílvia Fernàndez Montalvo com a directora i Sergio Ferrís com a responsable de l’observatori astronòmic. La primera, de Sant Llorenç de la Muga, va començar a treballar a l’establiment fa divuit anys com a recepcionista, i poc a poc hi va anar adquirint més responsabilitats fins a assumir-ne la direcció; el segon, arquitecte de formació especialitzat en disseny 3D i aficionat a l’astronomia i la fotografia, va ser durant molt temps la mà dreta de Pere Guerra, l’impulsor de l’observatori que fa singular aquest indret.
En l’origen d’aquest observatori hi va jugar força la casualitat. Pere Guerra i el seu germà Esteve van decidir canviar l’enllumenat del seu càmping per combatre la contaminació lumínica. "El meu germà es va adonar que a la nit, els clients es despertaven perquè els ocells piulaven, la qual cosa no era normal; així que vam fer un canvi exhaustiu de l’enllumenat", explicava Pere Guerra en un reportatge publicat al Dominical del Diari de Girona -del mateix grup editorial que EMPORDÀ- l’estiu de 2023. Els llums van ser substituïts per uns de més amigables amb el medi ambient, concretament de vapor de sodi. Aquesta iniciativa va ser secundada per l’Ajuntament d’Albanyà, culminant en la creació d’un "oasi de foscor" en aquest petit poble d’uns 160 habitants, situat al nord-oest de l’Alt Empordà, a tocar de la Garrotxa, a la vall de la Muga.
Aquesta oportunitat d’observar les estrelles en un entorn pràcticament lliure de llum artificial va captivar Pere Guerra, qui va transformar la seva passió per l’astronomia en un projecte en creixement, que va culminar amb la instal·lació del telescopi professional més gran de les comarques gironines, al voltant del qual s’ha bastit un ampli programa d’activitats que atreuen cada any milers de persones, entre les quals hi ha grups d’escolars i de joves de procedències diverses que hi fan estades i colònies.
Reconegut l’any 2017 com el primer parc internacional de cel fosc d’Espanya per l’Associació Internacional del Cel Fosc, l’Observatori Astronòmic d’Albanyà va experimentar un notori creixement d’ençà que va començar a fer espectacles de divulgació astronòmica el 2018: aquell any va rebre 4.000 turistes i el 2023 ja n’eren 15.000. A més, col·labora amb la NASA, a la missió TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), dedicada a la detecció d’exoplanetes fora del nostre sistema solar i ha contribuït al descobriment de 22 exoplanetes.
"L’objectiu és acostar l’univers a la societat, però també formar part activa de l’estudi", destaca Sergio Ferrís, responsable del centre, que afegeix que "la nostra participació en projectes com TESS demostra que des d’instal·lacions com la d’Albanyà també es pot fer ciència rellevant a nivell global".
Malgrat això, la gran aposta de l’observatori, que compta amb un telescopi de 40 centímetres d’obertura, allotjat en una cúpula de quatre metres completament automatitzada que es posiciona amb precisió cap a qualsevol punt del cel i protegeix l’equip de les condicions meteorològiques, és la divulgació científica, i per això organitza "baptismes astronòmics" per a tots els públics. En aquesta línia, una altra de les iniciatives anuals amb més èxit de Taiga Bassegoda Park és Starfest, un festival dedicat a l’astronomia que se celebra els dos primers caps de setmana de juliol amb música, tallers i observacions astronòmiques.
Una oferta molt àmplia
Les activitats que organitza l’observatori (com també el restaurant del càmping, Agumas, amb una cuina de temporada basada en els productes locals), són obertes al públic en general. Per als seus clients, Taiga Bassegoda Park disposa a més d’un ampli programa de tallers i altres propostes. Aquest mes de maig el càmping obre els caps de setmana, i a partir del juny ja ho estarà cada dia, amb una oferta que més enllà de l’astronomia passa per altres iniciatives per a joves i adults i amb una especial atenció a la infància: "Hem fet tallers de robòtica, de revelatge de fotografies, de prehistòria...", diu Sílvia Fernàndez Montalvo, que remarca a més les variades opcions d’oci de l’establiment, que compta amb piscina, una pista esportiva, restaurant, barbacoes, sala de jocs, parc infantil amb rocòdrom....
El càmping es troba emplaçat en un espai natural que ofereix igualment enormes possibilitats d’activitats a l’aire lliure, amb rutes de senderisme per a tots els nivells, les gorgues del riu la Muga a pocs minuts a peu, espais amb encant ben a prop, com Sant Llorenç de la Muga, opcions d’observar una àmplia diversitat de fauna... En aquest sentit, els responsables del càmping, situat a l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa, remarquen la seva col·laboració amb la fundació Pioneers of our Time en projectes de recuperació de fauna, entre ells el retorn del voltor i el trencalòs a la zona,
Taiga Bassegoda Park disposa de més de quaranta bungalows de diferents capacitats (amb terrasses, cuines i lavabos equipats, climatització...), i té també una quarantena de parcel·les per a autocaravanes, amb serveis renovats de llum, aigua i desguàs, a més d’una zona per a acampada amb tendes. La intenció dels nous propietaris és continuar amb el procés de millora dels equipaments i ampliar la capacitat del càmping. A la zona s’hi ha detectat aigua sulfurosa, i hi ha també el projecte de construir un balneari, tot i que segons Sílvia Fernàndez Montalvo no hi ha calendari definit encara ni per a l’ampliació ni per a aquest possible balneari.
La directora de Taiga Bassegoda Park posa èmfasi en l’aposta que s’ha fet a les instal·lacions, des de ja fa molts anys, per aplicar mesures que contribueixin a l’estalvi energètic i d’aigua. Com explica un comunicat de l’empresa propietària, "el compromís amb la sostenibilitat és un dels valors de la marca Taiga i, en el cas de Taiga Bassegoda Park, és una de les característiques que defineixen el càmping. Així, el 2008 es va convertir al primer càmping domòtic de Catalunya i Espanya, amb un sistema de gestió centralitzada que regula el consum energètic de totes les instal·lacions en temps real. Això desemboca en una dràstica reducció de la contaminació lumínica, cosa que ha permès fins i tot el retorn de la Graellsia isabellae, una de les papallones nocturnes més espectaculars i protegides d’Europa, que havia desaparegut de la zona".
En una recent visita a les instal·lacions, responsables de Taiga explicaven que tenen la intenció, com han fet en altres indrets, de reforçar la vinculació amb col·laboradors de la zona per articular propostes per als campistes. El restaurant ja el gestiona una empresa local i es vol aplicar aquest sistema en l’oferta d’experiències complementàries.
En la mateixa, línia, Taiga treballa per eixamplar el radi d’atracció del Bassegoda Park, que ara rep sobretot visitants catalans, de la resta de l’Estat i França. En la nova etapa, es vol atreure clients d’indrets més llunyans, reforçar la proposta didàctica de l’observatori, i buscar obrir nous mercats, com ara empreses i visitants interessats en experiències especialitzades vinculades al cel nocturn i a la divulgació astronòmica.
En els dos anys que porta operativa, la marca Taiga ha incorporat nou càmpings, en llocs com Cadis, Almeria, Cartagena, el Delta de l’Ebre i Mequinensa.
