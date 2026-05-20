Atemptat ambiental
Llers denuncia una plaga d’abocaments i inicia vigilància amb càmeres itinerants amb els Agents Rurals
Ha hagut d'afrontar la recollida de residus detectats en 23 punts del terme municipal amb la previsió de retirar fins a 63 tones de deixalles
En el que portem de setmana s’han tramitat dues denúncies per abocaments il·legals i dues més per desobediència
L’Ajuntament de Llers ha aixecat la veu contra la proliferació d’abocaments il·legals al medi natural del municipi. El consistori, presidit per l’alcalde Màrius Vergés, ha tancat la recollida de residus detectats en 23 punts del terme municipal i ha activat, de manera coordinada amb el cos d’Agents Rurals, un dispositiu de vigilància amb càmeres itinerants als espais més conflictius.
L’actuació municipal arriba després de constatar una acumulació important de deixalles en diferents indrets del terme. Segons la informació facilitada per l’Ajuntament, durant els tres primers dies de recollida ja s’havien retirat 42.180 quilos de residus, i encara quedava aproximadament la meitat més per recollir. Això situaria l’abast de l’episodi en una xifra que podria superar les 63 tones de deixalles abandonades irregularment.
Càmeres itinerants als punts més conflictius
Davant aquesta situació, l’Ajuntament de Llers ha posat en marxa un dispositiu de control amb càmeres itinerants per detectar els autors dels abocaments. La mesura s’ha desplegat amb la col·laboració dels Agents Rurals, que ja han començat a actuar sobre el terreny.
Els primers resultats, segons el consistori, han estat immediats. En el que portem de setmana s’han tramitat dues denúncies per abocaments il·legals i dues més per desobediència, després que algunes persones intentessin fugir dels agents. L’Ajuntament adverteix que totes aquestes conductes comportaran les sancions corresponents.
Un problema ambiental i econòmic
El consistori alerta que els abocaments incontrolats tenen un impacte directe sobre el medi natural, perquè degraden l’entorn, afecten la qualitat paisatgística i obliguen l’administració local a destinar recursos públics a tasques de neteja que no haurien de produir-se.
Aquesta despesa, recorda l’Ajuntament, acaba repercutint sobre el conjunt de la ciutadania. Per això, el govern municipal fa una crida a la responsabilitat ciutadana i a la col·laboració veïnal per preservar un municipi "net i digne per a tothom".
Un terme extens i pròxim a Figueres
Llers és un municipi de l’Alt Empordà amb una superfície de 21,28 quilòmetres quadrats, segons les dades d’Idescat. El terme municipal limita a l’est amb Figueres i inclou nuclis agregats com els Hostalets, el Poblenou i la Vall, amb un polígon industrial a tocar l'AP-7.
Aquesta proximitat amb la capital empordanesa i amb eixos viaris com la carretera N-II a l’entorn dels Hostalets de Llers reforça la pressió sobre determinats punts del municipi, especialment en espais de fàcil accés i més exposats al trànsit de pas.
