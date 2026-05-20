Endesa restableix del tot el servei als quatre pobles de l'Alt Empordà afectats per l'avaria elèctrica
Una incidència en una línia de mitjana tensió ha afectat 13.000 clients de Llançà, Colera, Portbou i Peralada
Llançà
La companyia Endesa ha restablert del tot el servei als quatre pobles de l'Alt Empordà afectats per l'avaria elèctrica. Una incidència en una línia de mitjana tensió, que s'ha reproduït a quatre esteses més, ha deixat sense llum 13.000 clients de Llançà, Colera, Portbou i Peralada pels voltants de les sis del matí.
Des d'aleshores, tècnics de la companyia han treballat amb brigades sobre terreny per anar restablint el servei, que s'ha recuperat de manera progressiva. Aquesta tarda, a quarts de dues, quedaven encara uns 4.400 clients afectats de Colera, Llançà i Portbou. A dos quarts de tres, Endesa ha informat a Protecció Civil que tots ells havien recuperat ja el subministrament de llum.
