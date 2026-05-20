Empuriabrava tindrà un nou punt d'informació turística amb un espai immersiu a l'edifici Girasol

L’equipament incorporarà una sala audiovisual avançada per reforçar la promoció del patrimoni local i millorar l’atenció als visitants

Inici de les obres a l'edifici Girasol d'Empuriabrava / Ajuntament

Redacció

Castelló d'Empúries

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha iniciat els treballs de reforma de l’edifici Girasol, situat al centre del passeig marítim d’Empuriabrava, per ubicar-hi el nou punt d’informació turística del municipi. L’actuació s’emmarca en la línia estratègica de modernització dels equipaments públics i de millora dels serveis d’acollida i promoció del visitant.

Ttreballs a l'ingterior del local públic del passeig / Ajuntament

El futur equipament destacarà per la incorporació d’una sala immersiva, dissenyada per oferir una experiència audiovisual i interpretativa de l’entorn. Aquest espai funcionarà com un centre clau per a la divulgació i la promoció del patrimoni local i territorial.

Espai sostenible

El projecte constructiu preveu una transformació integral de l’interior del local per garantir-ne l’adaptabilitat i el confort. Els treballs se centraran a crear una nova àrea d’atenció i recepció de visitants, més moderna i funcional, i a condicionar els espais interns i els despatxos per al personal. Així mateix, l’actuació posa el focus en la sostenibilitat, amb la millora de l’eficiència de les instal·lacions i de l’aïllament tèrmic, alhora que assegura l’accessibilitat universal mitjançant la supressió de barreres arquitectòniques.

Segons l'Ajuntament, amb la posada en marxa d’aquest projecte, "Castelló d’Empúries fa un salt qualitatiu en el seu model turístic, amb una aposta per la tecnologia digital i la qualitat en l’atenció al visitant".

Empuriabrava tindrà un nou punt d'informació turística amb un espai immersiu a l'edifici Girasol

