Energia
Una avaria elèctrica deixa sense llum els pobles de la Mar d'Amunt
La incidència afecta els municipis de Llançà, Colera i Portbou
Des d'aquest matí, els ajuntaments de la Mar d'Amunt han informat d'una avaria que ha deixat sense llum Llançà, Colera i Portbou. El consistori llançanenc ha avisat els veïns sobre "una incidència generalitzada en el subministrament elèctric. Des del primer moment, els serveis tècnics i les companyies responsables hi estan treballant per restablir el servei tan aviat com sigui possible". L'avaria està localitzada en una subestació en la qual Endesa estava fent obres.
"Pals de fibra caiguts: ja falta menys perquè vagin per terra, i això no vol dir que estiguin soterrats..."
