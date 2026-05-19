Solidaritat
Quan el vi també salva vides: La Vinyeta exporta al món la seva col·laboració amb la Fundació Mona
El celler de Mollet de Peralada transforma varietats històriques en vins amb ànima que donen suport a la tasca del centre de recuperació de primats i projecten l’Empordà al món
Hi ha vins que es beuen i, al mateix temps, expliquen històries. A l’Empordà, el celler La Vinyeta, ubicat a Mollet de Peralada, fa deu anys que treballa amb una idea molt clara: que una ampolla de vi pugui ser també una eina de transformació. I ho fa de la mà de la Fundació Mona, un centre dedicat al rescat i la rehabilitació de primats. D’aquesta col·laboració n’han nascut uns vins molt especials. No només pel que porten dins l’ampolla, sinó per tot el que representen.
Sumar esforços
La Fundació Mona va contactar amb el celler amb una proposta clara: sumar esforços en un projecte solidari. La resposta va ser immediata. "De seguida vam dir que sí i ens va fer molta il·lusió que ens ho proposessin. Ens vam posar mans a l’obra per crear una col·laboració amb valor i pensada per tenir continuïtat en el temps", recorda Josep Serra des de La Vinyeta. Aquell "sí" es va acabar convertint en un projecte que ja acumula una dècada de trajectòria: els Monos de La Vinyeta.
L’objectiu era ambiciós: crear un vi que ajudés econòmicament la fundació i, alhora, donés visibilitat a la seva feina. El resultat és un vi que no només es reconeix pel que hi ha dins l’ampolla, sinó també pel que explica per fora. Cada any, les ampolles s’il·lustren amb animals reals de la Fundació Mona. Són protagonistes amb història pròpia i donen nom i cara a cada anyada. És la mateixa fundació qui decideix quins primats apareixen a les etiquetes, sovint seguint criteris simbòlics com la convivència, l’edat o el vincle entre individus. Enguany, en Juanito i la Mayumba són els protagonistes de les etiquetes dels vins Mono blanc i Mono negre.
Aquest projecte no s’ha quedat a casa. Cada any se’n produeixen milers d’ampolles, unes 7.000 de blanc i 7.000 de negre, que viatgen molt més enllà de l’Empordà. "Tenen sortida tant a casa nostra com a l’exterior; són vins que transcendeixen fronteres. Es poden trobar en mercats internacionals com els Estats Units o Alemanya, i fins i tot en botigues d’aeroports de Catalunya. Al públic estranger li desperten molta empatia i la causa solidària genera un gran interès, no només pel vi sinó també per la història que hi ha al darrere", expliquen des del celler La Vinyeta. Quan la curiositat es converteix en interès, i l’interès genera consciència. Al final, aquest projecte no parla només de vi: parla de segones oportunitats, de recuperació, de natura i de la idea que una ampolla pot ser molt més que una beguda.
Més enllà de la solidaritat
La col·laboració entre La Vinyeta i la Fundació Mona comparteix una mateixa filosofia. Mentre la fundació treballa per donar una nova vida a primats rescatats de situacions de maltractament o captivitat, el celler empordanès ha apostat per recuperar varietats històriques de vinya que havien quedat arraconades amb el pas del temps.
El vi blanc s’elabora amb malvasia, una varietat antiga arribada pel Mediterrani fa més de 2.500 anys. Delicada i exigent, ofereix vins aromàtics, frescos i amb notes tropicals. El negre és un monovarietal de monestrell, una varietat clau abans de la fil·loxera que durant dècades va quedar pràcticament oblidada i que avui torna a guanyar protagonisme. Adaptada al clima sec i càlid, dona vins intensos i molt fruitats. Són, en definitiva, vins especials tant pel que envolta l’ampolla com pel seu contingut.
El projecte dels vins solidaris es va donar a conèixer novament coincidint amb un moment especial: la celebració dels 25 anys de la Fundació Mona, a l’Auditori de la Mercè de Girona, una trobada que va reunir col·laboradors i entitats vinculades al projecte i que va culminar amb una degustació dels vins.
L’acte commemoratiu també va servir per anunciar una fita important: el futur trasllat de les instal·lacions de Fundació Mona de Riudellots de la Selva a Llagostera, després d’anys de recerca d’un nou emplaçament. Un pas necessari per garantir el futur d’un projecte que creix, igual que els seus vins.
L’any 2002, en Josep serra i la Marta Pedra, dos joves emprenedors, van decidir recuperar dues vinyes velles d’un viticultor de cooperativa a l’Empordà. Així va néixer el seu projecte personal, La Vinyeta, on des del 2006 elaboren els seus vins a la vila de Mollet de Peralada, combinant tradició, innovació i compromís amb el territori.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
- Detingut un home per un homicidi masclista a Figueres
- Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- Figueres estrena el Mercat de Sant Baldiri en record de la desapareguda Fira
- Peyu: 'Al teatre, fer riure vuit-centes persones de cop et dona un poder que no tens amb cap altre mitjà
- Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar