Rècord d'audiència digital
L'EMPORDÀ es consolida com el segon mitjà més llegit de les comarques gironines amb més de mig miler de lectors mensuals
Les dades de GfK situen www.emporda.info per davant d'El Punt Avui durant tres mesos consecutius i només per darrere de Diari de Girona
Aquest abril, l'EMPORDÀ ha batut un nou rècord d’audiència, amb 536.227 usuaris únics
L’aposta digital de l’EMPORDÀ continua consolidant-se amb resultats positius i el mitjà s’ha posicionat com el segon diari més llegit de les comarques gironines durant tres mesos consecutius, de febrer a abril. D’aquesta manera, www.emporda.info se situa per davant d’El Punt Avui i només per darrere de Diari de Girona, del mateix grup editorial.
En concret, al febrer l’EMPORDÀ va registrar 460.103 usuaris únics, per darrere de Diari de Girona, amb 640.355, i per davant d’El Punt Avui, que en va obtenir 320.059, segons les dades de GfK, mesurador oficial del consum d’internet a Espanya designat per la indústria digital.
Al març, l’EMPORDÀ va mantenir aquesta segona posició amb 462.783 usuaris únics, mentre que Diari de Girona va arribar als 648.060, i El Punt Avui, als 390.112.
A l’abril, la tendència es va mantenir i l’EMPORDÀ va tornar a situar-se com el segon mitjà gironí amb més usuaris únics mensuals, amb 536.227 usuaris únics, només per darrere de Diari de Girona, que en va registrar 645.399, i per davant d’El Punt Avui, amb 328.258. Amb aquestes dades, l’EMPORDÀ ha tornat a batre aquest abril el seu rècord absolut d’audiència.
El fet que l’EMPORDÀ es posicioni com el segon diari gironí més llegit és especialment significatiu, ja que cal recordar que es tracta d’un mitjà d’abast comarcal, centrat principalment en l’Alt Empordà. Tot i això, amb el procés de digitalització emprès en els darrers anys, l'EMPORDÀ ha ampliat mires i també ha apostat per cobrir notícies d’àmbit gironí, català i internacional, traspassant els límits dels 68 municipis de la comarca.
Adaptar-se a les necessitats dels lectors
Cal destacar que l'EMPORDÀ avança de la mà de la filosofia de Prensa Ibérica, grup editorial al qual pertany des de 2005 i que ha estat determinant en l’impuls digital del mitjà. Prensa Ibérica, sempre atenta als avenços tecnològics, ha afrontat amb vocació pionera els reptes de millora contínua i d’adaptació a les necessitats dels seus lectors.
Actualment, les redaccions del grup treballen plenament connectades en xarxa i s’ha intensificat l’aposta per la digitalització, el desenvolupament multimèdia, l’anàlisi de dades i la intel·ligència artificial.
Més de 30 anys a Internet
L’EMPORDÀ va arribar a Internet el desembre de 1995 amb el nom d’EMPORDÀ EN LÍNIA i amb la col·laboració de l’empresa Intercom Serveis Informàtics. En aquell moment, es convertia en la primera publicació gironina a fer el salt a la xarxa i en una de les capdavanteres de tot l’Estat, al costat de diaris com Avui, El Periódico, La Vanguardia, El Mundo i Sport.
Cal destacar que, actualment, l'EMPORDÀ aposta per informació escrita, però també per noves narratives, com vídeos i reportatges multimèdia.
Aquests formats permeten explicar històries com mai s'havien explicat abans, però que també busquen arribar als públics més complicats de captivar, com ho són, per exemple, els joves. Perquè l'EMPORDÀ vol ser al costat de tothom i retratar fidelment i extensament la realitat d'una comarca complexa i polièdrica com és l'Alt Empordà.
