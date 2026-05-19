Energia
Els controls i la intel·ligència artificial permeten rebaixar el frau elèctric a l'Alt Empordà
Figueres acumula el 57% dels 360 expedients oberts per Endesa a la comarca el 2025 amb una baixada important respecte a l’any anterior
Roses, Vilafant i la Jonquera són altres punts calents del problema generat per les connexions descontrolades
El frau elèctric detectat a la xarxa d’Endesa va deixar el 2025 un total de 360 expedients a l’Alt Empordà, pràcticament un cas cada dia. La xifra, segons les dades facilitades per la companyia a l’EMPORDÀ, suposa una baixada respecte als 438 expedients del 2024, l’any amb més incidències de la sèrie analitzada, però continua per sobre dels 314 casos del 2023. El balanç confirma que el problema es manté molt concentrat en alguns municipis i que, més enllà de l’impacte econòmic, té derivades directes sobre la seguretat de les persones i la qualitat del subministrament elèctric.
Endesa vincula la detecció d’aquests fraus a una combinació d’inspeccions sobre el terreny, col·laboració amb els cossos policials i ús de noves eines digitals. La companyia assegura que la intel·ligència artificial ha permès duplicar la taxa d’èxit de les inspeccions contra el frau. La digitalització de la xarxa, els sensors i els comptadors intel·ligents faciliten l’anàlisi de dades i la detecció de consums anòmals.
Més de la meitat són a Figueres
Figueres és, amb diferència, el principal punt d’incidència de la comarca. La capital altempordanesa suma 197 expedients, el 54,7% del total comarcal. La segueixen Roses, amb 66 casos, Vilafant, amb 18, i la Jonquera, amb 15. Entre aquests quatre municipis acumulen 296 expedients, més del 82% dels fraus detectats a l’Alt Empordà durant el 2025. Per darrere, la incidència baixa de manera clara: Bàscara registra 6 expedients, mentre que Pont de Molins i Sant Miquel de Fluvià en tenen 5 cadascun.
Els responsables tècnics d’Endesa consultats sobre l’evolució d’aquesta problemàtica assenyalen que, en l’àmbit global, "el 2025 vàrem detectar més de 24.000 casos de frau elèctric a Catalunya, que això suposa 67 manipulacions cada dia. Comparat amb el 2024, és un increment del 7%. Tota l’energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar".
Els habitatges particulars són minoria
Tanmateix, la mateixa font ressalta que "de tota aquesta energia que vam recuperar el 2025, el 52% corresponia a grans tenidors, indústries, negocis, grans consumidors i, sobretot, plantacions de marihuana. D’aquesta energia, només el 5% del frau corresponia a l’habitatge de mitjana de Catalunya, o sigui, pisos o cases d’una mida estàndard".
Pel que fa a les xifres d’àmbit comarcal, Endesa situa aquestes dades "en un context català de forta pressió sobre la xarxa. Durant el 2025, la companyia va detectar 24.347 casos de frau elèctric a Catalunya, un 7% més que l’any anterior, amb una mitjana de 67 manipulacions al dia, una cada tres hores. L’energia defraudada es va estimar en més de 486 GWh, l’equivalent al consum anual de prop de 140.000 llars".
La companyia insisteix que "el frau no és només una qüestió de pèrdues econòmiques. Les manipulacions de comptadors, els enganxaments directes o les instal·lacions irregulars poden generar sobrecàrregues, provocar incendis, causar electrocucions i derivar en talls de subministrament en zones amb una elevada concentració de frau". Segons Endesa, "aquestes situacions perjudiquen també els veïns i negocis que tenen el subministrament en regla, perquè deterioren la qualitat del servei i poden saturar les instal·lacions". Un cas clar, vinculat a aquesta situació, és el frau elèctric als barris del sector Oest de Figueres, especialment al Culubret, on els veïns que tenen la seva instal·lació en regla pateixen el problema des de fa anys.
Un dels punts tècnics que remarca la companyia és que reforçar la xarxa elèctrica no sempre resol el problema quan el consum irregular està vinculat a usos intensius, com les plantacions de marihuana indoor. Endesa explica que, en algunes zones, l’augment de potència disponible pot acabar alimentant noves instal·lacions fraudulentes i generar un "efecte crida".
Incidència per plantacions de marihuana
A l’Alt Empordà, els expedients relacionats específicament amb plantacions de marihuana representen una part menor del total, però tenen una lectura especialment sensible pel seu impacte potencial sobre la xarxa. El 2025 se’n detecten 20 casos, davant dels 30 del 2024 i els 33 del 2023. Figueres torna a encapçalar aquest apartat, amb 9 expedients, seguida de Pont de Molins, amb 3, i Roses, Vilafant i Vilamacolum, amb 2 cadascun. També apareixen Avinyonet de Puigventós i Sant Miquel de Fluvià, amb un cas.
