Detingut un home a Empuriabrava per agredir presumptament la seva parella i la seva filla

La noia, de 19 anys, va patir lesions lleus, va anar al CAP i després va formalitzar denúncia a la Policia Local

Vehicles de la Policia Local de Castelló d'Empúries davant de la comissaria, en una foto d'arxiu. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Empuriabrava

La Policia Local de Castelló d’Empúries ha detingut un home de 57 anys per un presumpte delicte de violència domèstica després d’una agressió en l’àmbit familiar en un domicili d’Empuriabrava.

Els fets van tenir lloc diumenge al vespre al sector Montseny, quan la policia va rebre un avís per una possible agressió en un habitatge. En arribar al lloc, els agents van localitzar diverses persones implicades i van observar indicis compatibles amb una situació violenta.

Segons fonts policials, al domicili hi convivien el detingut, la seva parella i la filla. L’episodi s’hauria produït arran d’una discussió familiar que va acabar amb agressions. Davant dels indicis recollits, els agents van procedir a la detenció de l’home com a presumpte autor d’un delicte de violència domèstica.

Una de les víctimes, la filla, de 19 anys, va patir lesions lleus. La jove va anar al CAP pels seus propis mitjans i posteriorment es va desplaçar fins a dependències policials per formalitzar denúncia.

El detingut va ser traslladat a comissaria per continuar amb les diligències policials.

El Bar Boia de Cadaqués podria ser desmantellat aquest estiu

Defuncions del 19 de maig de 2026 a l'Alt Empordà

Planta Viva arriba per primera vegada a l'Alt Empordà: quan les flors deixen de marxar i el record continua viu

