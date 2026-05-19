Adeu a un local emblemàtic
El Bar Boia de Cadaqués podria ser desmantellat aquest estiu
L'antiga estructura, tancada des del gener del 2025 per la llei de costes, podria desaparèixer aquest estiu si prospera la retirada de la protecció com a BCIL per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
El Bar Boia de Cadaqués afronta la seva desaparició definitiva. Un any i mig després del tancament, l’antiga estructura continua dreta al passeig marítim, buida i sense activitat, però el seu desmantellament podria arribar aquest estiu si es completa el tràmit per retirar-li la protecció com a bé cultural d’interès local, segons ha avançat el diari Ara.
El pas clau es preveu a finals d’aquest mes de maig, quan el ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha de votar la desqualificació de l’estructura. Si s’aprova, la resolució quedarà exposada al públic durant un mes. Un cop superat aquest termini, els treballs es podrien executar a principis de juliol.
L’establiment va tancar el 4 de gener del 2025 arran de l’aplicació de la normativa de costes. La família Vehí, que havia gestionat el negoci durant dècades, no va poder renovar la concessió perquè la llei impedeix que en una platja urbana hi hagi dos bars separats per menys de 150 metres. En aquest cas, la distància entre el Boia i el Marítim era de només 17 metres.
La mateixa normativa també impedeix que en el futur s’hi pugui obrir un altre establiment similar en aquest emplaçament. Després del tancament, la família va buidar l’interior del local i només en va quedar l’estructura exterior, que des d’aleshores resta pendent de retirada.
Una operació pendent des de fa mesos
L’enderroc no s’ha pogut fer fins ara perquè l’estructura estava catalogada com a bé cultural d’interès local. Aquesta protecció impedia desmuntar-la, malgrat que els antics concessionaris ja disposaven d’un pressupost per retirar-la. L’actuació requerirà maquinària especialitzada, camions i diversos operaris.
L’empresa Femevi, de Vilamalla, seria l’encarregada d’executar els treballs. La intervenció posaria fi a la presència física d’un edifici que fa mesos que genera queixes per l’estat en què es troba en un dels punts més visibles del front marítim.
Un establiment obert el 1946
La família Vehí va obrir el xiringuito l’any 1946. Amb el temps, el negoci es va convertir en un punt de trobada per a veïns, estiuejants i visitants, especialment durant els mesos d’estiu. En l’última etapa, amb Manel Vehí al capdavant, el local oferia esmorzars, entrepans, vermuts, sopars informals i còctels a tocar del mar.
El tancament va causar malestar entre molts clients habituals, que veien el Boia com un local emblemàtic de la Costa Brava i un espai vinculat a la memòria del poble. Si es compleixen els terminis previstos, la seva retirada tancarà una etapa de gairebé vuit dècades d’història al passeig de Cadaqués.
