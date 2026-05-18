Interrompuda de nou la circulació a l’R11, ara entre Flaçà i Figueres

Adif ha demanat aturar el servei ferroviari per poder recuperar-lo a tota la línia

Un tren de rodalies transitant pel pas a nivell de l'avinguda Vilallonga de Figueres en una imatge d'arxiu. / Borja Balsera

ACN

Figueres

La circulació ferroviària està interrompuda de nou a l’R11, ara entre Flaçà i Figueres. Adif ha demanat aturar el servei per poder recuperar-lo a tota la línia. La previsió de recuperació és a les 17 hores, segons ha informat Renfe.

Hi ha servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. Des de les 9.30 hores s’han registrat talls en aquesta línia per una incidència en la infraestructura, inicialment entre Figueres i Vilamalla i posteriorment entre Figueres i Portbou.

