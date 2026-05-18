Transport públic
Interrompuda de nou la circulació a l’R11, ara entre Flaçà i Figueres
Adif ha demanat aturar el servei ferroviari per poder recuperar-lo a tota la línia
Interrompuda la circulació de trens a l'R11 entre Figueres i Portbou per una incidència a la infraestructura
Figueres
La circulació ferroviària està interrompuda de nou a l’R11, ara entre Flaçà i Figueres. Adif ha demanat aturar el servei per poder recuperar-lo a tota la línia. La previsió de recuperació és a les 17 hores, segons ha informat Renfe.
Hi ha servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. Des de les 9.30 hores s’han registrat talls en aquesta línia per una incidència en la infraestructura, inicialment entre Figueres i Vilamalla i posteriorment entre Figueres i Portbou.
