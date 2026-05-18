Transport públic
Interrompuda la circulació de trens a l'R11 entre Figueres i Portbou per una incidència a la infraestructura
S'està gestionant un servei de transport alternatiu per carretera
Figueres
La circulació de trens de l'R11 entre les estacions de Figueres i Portbou es troba interrompuda a causa d'una incidència a la infraestructura. N'han informat fonts d'Adif i Renfe que han indicat que s'està gestionant un servei de transport alternatiu per carretera entre aquestes dues poblacions. Inicialment, el tall del servei només ha estat entre Vilamalla i Figueres, però poc després s'ha hagut d'ampliar fins a l'estació de Portbou.
