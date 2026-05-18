Successos
La família d'una nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros i avisa que anirà al contenciós pel silenci municipal
Denuncia la manca de resposta de l’Ajuntament gairebé quatre anys després que la menor, aleshores de 10 anys, resultés ferida a la platja Gran
La família de la nena ferida per un senglar a Cadaqués l’agost del 2022 es planteja portar l’Ajuntament de Cadaqués als tribunals si el consistori no respon la reclamació presentada arran de l’atac. La menor, que aleshores tenia 10 anys, va patir una ferida important a la cama després que un porc senglar baixés fins a la platja Gran i l’envestís en una zona plena de nens. Gairebé quatre anys després dels fets, la família assegura que la nena arrossega seqüeles físiques i psicològiques i reclama una indemnització d’uns 70.000 euros.
Segons explica l’advocat de la família, Xavier Coca Verdaguer, el cas encara no ha arribat al jutjat, però podria fer-ho en les pròximes setmanes. "Si no hi ha una resposta ja, abans de l’estiu presentarem el contenciós", sosté.
Els fets es remunten al 2 d’agost del 2022, cap a les nou del vespre, quan un senglar va baixar fins a la platja situada a tocar del Casino de Cadaqués i davant del bar Boia. A la sorra hi havia diversos infants jugant. Segons va publicar aleshores Diari de Girona, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, els menors es van espantar en veure l’animal i van córrer cap a les seves famílies i cap al passeig. Una de les nenes va caure a terra i l’animal la va atacar. Segons la versió de la família, la menor no només va resultar ferida mentre fugia de l’animal, sinó que hauria intentat protegir un altre infant, de 6 anys, que era a la platja i que estava a punt de ser envestit pel senglar. L’animal la va colpejar amb l’ullal a la part superior de la cama, la va arrossegar, i li va provocar dues ferides profundes. La família sosté que la lesió va quedar a pocs mil·límetres de l’artèria femoral.
L’advocat de la família assegura que la menor ha necessitat tractament per la ferida i també tractament psicològic. "La nena ha quedat traumatitzada", afirma Coca, que remarca que es tracta d’una família vinculada a Cadaqués i que, durant anys, la menor ha tingut dificultats per tornar al municipi. "Han estat anys per poder tornar a pujar a Cadaqués", explica. El lletrat també assegura que la nena pateix seqüeles d’estrès posttraumàtic i que conserva una cicatriu que, amb el creixement, s’ha fet més visible. "Ara ja és adolescent i la cicatriu s’ha estirat, s’ha fet més grossa. La nena ho porta per dins", afirma.
La reclamació, segons Coca, se situa al voltant dels 70.000 euros. L’advocat defensa que és una quantitat "raonable" tenint en compte el temps de tractament, les seqüeles psicològiques i la cicatriu que arrossega la menor. "És una nena que ha estat pràcticament dos anys de tractament, amb unes seqüeles de per vida a nivell psicològic i marcada de per vida amb unes cicatrius hipertròfiques que se li estenen per la cuixa pràcticament de d’alt a baix", exposa.
Evitar l'administratiu
El lletrat explica que, inicialment, als pocs mesos dels fets, la família va enviar una comunicació a l’Ajuntament demanant que els facilitessin únicament les dades de la companyia asseguradora municipal, amb la voluntat d’intentar canalitzar el cas per la via civil directa i evitar el procediment administratiu. Segons Coca, però, el consistori va obrir igualment un expedient d’ofici. La família va optar aleshores per no comparèixer en aquell primer expedient per no tancar-se la via civil mentre esperava la curació de la seva filla, i l’Ajuntament el va arxivar provisionalment.
Posteriorment, un cop la menor va acabar el tractament i es va poder quantificar la reclamació, la família va adreçar-se a la companyia asseguradora.
Segons l’advocat, l’asseguradora va remetre la reclamació a l’Ajuntament i el consistori va reobrir l’expedient, donant-los deu dies per pronunciar-se. Va ser en aquell moment, explica Coca, quan la família va optar per presentar formalment la reclamació per la via administrativa.
"Ells estan obligats a donar una resposta: o arxivar de manera definitiva o tirar endavant l’expedient administratiu. Però opten pel silenci", afirma l’advocat. Coca assegura que, donada l’actitud del Consistori, van presentar una nova reclamació administrativa "des de zero", abans que passés un any de la curació de la nena, però que tampoc han rebut resposta. "No ens han notificat ni l’obertura del nou expedient", lamenta.
El lletrat critica el que considera un "laberint administratiu" per a les víctimes. "És la impotència del ciutadà davant la no assumpció formal de culpa per part de l’Ajuntament", assegura. Segons Coca, les accions de la família han anat més enllà dels simples escrits formals dins el procediment: s’han fet escrits, correus i trucades per intentar obtenir una resposta i desencallar el que, a l’inici, donava a entendre que havia estat una assumpció de culpa per part del consistori. "Sempre diuen que contestaran, però només tenim el silenci per resposta", afirma. També sosté que l’Ajuntament, a través de l’alcaldessa, va mostrar interès en el cas durant els primers mesos, quan va tenir repercussió pública. "L’Ajuntament va mostrar interès mentre el tema va estar als mitjans de comunicació. Van rebre diverses trucades personals de la mateixa alcaldessa interessant-se per l’estat de la menor, però, un cop feta la reclamació, no hi ha resposta", denuncia.
Presència de senglars
L’atac va ser el colofó de mesos de queixes dels veïns sobre la presència de senglars al nucli urbà de Cadaqués. De fet, ja abans de l’incident, diversos veïns havien alertat que aquests animals baixaven sovint al poble, s’acostaven a zones de platja i fins i tot remenaven motxilles a la recerca de menjar. L’endemà dels fets, els Agents Rurals i l’Ajuntament van acordar captures amb caixes trampa i teleanestèsia per evitar que els animals continuessin baixant al centre. També es va anunciar que la Policia Local vetllaria pel compliment de l’ordenança que prohibeix alimentar-los.
En aquell moment, l’alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, va admetre que el municipi tenia un "problema greu" amb els senglars que baixaven al nucli urbà, sobretot a l’estiu, quan trobaven menys aigua i menjar a la muntanya. Tant el consistori com els Agents Rurals van insistir aleshores en la necessitat de no donar menjar als animals, perquè són fauna salvatge i poden reaccionar de manera imprevisible si s’habituen a la presència humana.
Ara, gairebé quatre anys després, la família reclama una resposta a l’Ajuntament: "La inacció del consistori va ser la culpable del dany ocasionat a aquesta menor l’estiu del 2022. Que no sigui una nova inacció del mateix Ajuntament la que obligui a recórrer als tribunals per demanar justícia", i avisa que, si no arriba, recorrerà a la via judicial.
