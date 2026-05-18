Medi ambient
L'Escala actua a Illa Mateua amb el bany restringit des de fa quatre anys per despreniments
L'Ajuntament té en marxa l'actuació per actuar a les zones de més risc i col·locar la malla protectora
Carme Vilà
L'Ajuntament de l'Escala està actuant a la cala d'Illa Mateua per consolidar els penya-segats de despreniments i poder retirar les restriccions de fa quatre anys quan van caure dues grans roques el juliol de 2022. Els treballs s'espera que estiguin enllestits el mes vinent.
La caiguda de les pedres va obligar a senyalitzar la cala advertint del risc i la prohibició de banyar-se. Tot i això, la cala ha estat cada estiu plena de banyistes que feien cas omís a les advertències situant-se fins i tot sota els penya-segats.
Des de l'Ajuntament es va demanar a Costes una actuació. Després de nombroses negociacions finalment Costes va descartar intervenir-hi i l'actuació s'ha tirat endavant des del govern. Es va aprovar el projecte vinculat a una subvenció dels fons Next Generation i es va adjudicar aquest 2026. Segons han informat fonts municipals, els treballs estan consistint primer en retirar la flora invasora per després actuar en els punts on hi hagi perill de despreniment i col·locar una malla protectora.
Els treballs tenen un pressupost de 56.603 euros, que provenen íntegrament dels fons Next Generation. Concretament, formen part del paquet "Pla del Parc de Cultura i Patrimoni del Paratge de Torre Montgó", que contempla també altres actuacions com l'arranjament de l'entorn patrimonial i paisatgístic de Punta Montgó.
Una vegada enllestits es podran retirar els cartells de restricció d'accés i reobrir la cala amb normalitat. Està situada a la zona de Montgó amb nombrosos habitatges i negocis turístics propers com un càmping o empreses de busseig que fan activitats en aquesta part del litoral.
Regeneració de les platges d'Empúries
L'Ajuntament de l'Escala també ha actuat recentment per posar a punt el litoral en punts com la platja de Riells i les d'Empúries on l'Estat ha resposat de sorra després que els temporals reduissin considerablement la zona de bany. L'actuació s'ha centrat a les del Moll Grec, el Portitxol i les Muscleres i compta amb un pressupost de 400.000 euros.
Les obres suposen l'aportació de 7.272 metres cúbics de sorra, distribuïts entre les tres platges afectades. A partir de les recomanacions de l'Ajuntament de l'Escala, es prioritza la regeneració de la platja del Portitxol, amb més de 3.000 metres cúbics, atès el seu elevat impacte turístic i econòmic. La platja del Convent amb 2.000 metres cúbics de sorra en les zones amb menor amplada de platja seca, mentre que la platja del Moll Grec també es regenera amb una aportació equivalent de 2.000 metres cúbics.
