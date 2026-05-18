'Reality show'
La drag empordanesa Barda Petarda la primera catalana en participar a la Gran Final de 'Regias del Drag España'
Malgrat no guanyar el concurs, Barda Petarda va rebre elogis del jurat per la seva passió i va ser reconeguda per la seva trajectòria en el programaEntrevista a Barda Barda
Entrevista a Barda Petarda: l'homofòbia que no marxa
La drag queen empordanesa Barda Petarda, nom artístic del llançanenc Gerard Fulcarà (resident a Vilanova i la Geltrú), ha estat la primera catalana a participar en la gran final del reality show Regias del Drag España. La catalana no es va proclamar guanyadora d'aquesta edició, tot i que en aquesta última gala, celebrada el 17 de maig, el jurat va destacar que havia estat "un regal veure-la actuar a cada gala amb passió" i que "veure't ha estat una delícia". A banda, també van posar en relleu la seva empatia amb les altres concursants.
En aquest últim capítol, el repte era diferent de la resta, ja que les drags no portaven un show preparat que girés entorn d'una temàtica. Les quatre finalistes van participar en un repte d'improvisació en què es valorava el carisma, la rapidesa i el talent. Després van arribar les batalles MEEI (Morir En El Intento). Aquesta última prova Barda Petarda no la va guanyar i no va passar a l'última fase. Tot i això, la drag empordanesa va donar les gràcies per l'oportunitat "única que he pogut gaudir i, encara que no m'emporti la corona, m'és igual, estic molt contenta". De fet, Barda Petarda ha estat una de les concursants més regulars i destacades de l'edició, ja que en tots els episodis ha quedat en les primeres posicions.
Heroïna independentista
Barda Petarda va arribar a la final després de superar la semifinal amb el repte Super Politic Glam, en què es va convertir en una superheroïna independentista que reclamava la República Catalana "en contra del Borbó" en un espectacle on versionava Holding Out for a Hero, de Bonnie Tyler. "Amb aquest espectacle he volgut portar la sàtira catalana tan característica de programes com Polònia o APM?, i demostrar que el drag en català és més que possible, tant a dins com fora del país."
Barda Petarda s'ha mostrat divertida, amb una sàtira molt moguda que tractava temes com la repressió policial, el referèndum de l'1-O, la defensa de la llengua catalana i la cultura catalanes i també un missatge a favor de la república. "Em pensava que se'm tirarien a sobre per defensar la independència de Catalunya i la llengua catalana, però m'ha sorprès gratament veure com han entès i com els ha agradat aquesta sàtira tan catalana", declara l'artista. I és que en aquesta gala va quedar en segona posició i, amb aquell podi, Barda Petarda es va convertir en l'artista drag amb la millor trajectòria de la història del programa, amb una victòria, tres segones posicions i dos minireptes guanyats.
El concurs
Regias del Drag España és un programa de telerealitat de talents independent, produït per l'associació cultural CuidadoQueTeVeo i patrocinat i secundat per la Diputació de Càceres, en què cada episodi presenta nous reptes que posen a prova el talent de les artistes i que "busca coronar la següent hereva de l'imperi d'il·lusions", afirma Nina Vagina, conductora del programa.
Més enllà de l'entreteniment, el projecte aborda temes socials com la diversitat, la identitat, la salut mental, el bullying i l'assetjament escolar, l'amor queer i les infàncies LGBTQ.
Des de l'estrena d'aquesta temporada a YouTube aquest mes de març, el programa acumula més de 400.000 visualitzacions a la plataforma d'accés gratuït i milions de visualitzacions a les seves xarxes socials, consolidant-se com un espai cultural de referència dins del panorama drag independent de l'Estat espanyol.
Subscriu-te per seguir llegint
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
- L'advocat laboralista Sebastián Ramírez: 'No entreguis la baixa voluntària, presenta l'autoacomiadament
- Unes obres permeten descobrir dues esglésies visigodes dels segles VII i IX al Mas Montjoi de Baix de Roses
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Figueres estrena el Mercat de Sant Baldiri en record de la desapareguda Fira