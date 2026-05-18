Previsió meteorològica
Avís taronja a l'Empordà per pluges torrencials aquest dilluns a la tarda
Els xàfecs podrien deixar 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts
A la comarca, dimarts s’esperen ruixats de tarda, però menys intensos i menys extensos
Valentina Raffio
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una nova tanda d’avisos per pluges torrencials per a la tarda d’aquest dilluns i la de dimarts. Els models indiquen que durant aquestes dues jornades es podrien formar intensos xàfecs que podrien deixar acumulacions fins a 20 litres per metre quadrat en tot just 30 minuts en diversos punts del litoral i prelitoral central així com al nord-est del territori. La zona més afectada, on s’han activat avisos de nivell taronja, és la de l’Empordà, el Gironès, la Garrotxa i el Pla d’Estany. Protecció Civil, per la seva banda, manté activat el seu sistema de vigilància davant pluges torrencials i demana a la població extremar precaucions mentre duri aquest episodi.
La jornada amb més avisos és aquest dilluns. Al matí i fins a com a mínim el migdia hi ha avisos de nivell groc des de l’Empordà fins a la zona d’Alt Camp, passant per la Selva, el Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès. En total, s’estima que hi haurà almenys una dotzena de comarques en avís. Els models apunten que aquests xàfecs matinals seran de caràcter irregular i que, tot i que en la majoria de zones podrien deixar acumulacions poc abundants, en alguns punts aquestes pluges podrien descarregar de manera torrencial i deixar fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de 30 minuts.
Les pluges aniran agafant força a partir del migdia i durant la tarda. Els tècnics de predicció afirmen que durant les pròximes hores s’esperen xàfecs d’intensitat torrencial en diversos punts del nord-est, que, a més, podrien arribar acompanyats de temporal i fins i tot de calamarsa. En total, són una quinzena les comarques en avís davant les pluges de dilluns a la tarda. Al Gironès, l’Empordà, la Garrotxa i el Pla d’Estany s’ha activat un avís taronja que es correspon a un grau de perill de 3 sobre 6 en l’escala de riscos meteorològics. També hi ha activat un avís groc en zones com el Maresme, el Baix Llobregat i el Garraf.
Tot apunta que els xàfecs es repetiran també de cara a dimarts a la tarda tot i que, això sí, amb menor intensitat i extensió. Per a aquella jornada són almenys cinc les comarques en avís groc. Totes, situades al nord-est del territori. Entre aquestes destaquen l’Empordà, el Gironès, el Ripollès, la Garrotxa i Osona. Els models indiquen que durant aquesta jornada també podria haver-hi pluges de caràcter torrencial que podrien descarregar grans quantitats d’aigua en molt poc temps.
