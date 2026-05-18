Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Motxilla amagada a l’EmpordàVideovigilància FigueresCiclistes altempordanesos podi internacionalReliquies Sant Pere de Rodes
instagramlinkedin

Medi ambient

Alerta per una possible proliferació de mosquit tigre després de les darreres pluges a l'Empordà

El Programa de seguiment i vigilància de l'insecte demana buidar recipients amb aigua acumulada

Un exemplar de mosquit tigre.

Un exemplar de mosquit tigre. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

Les darreres pluges han deixat registres importants a l'Empordà i arreu de les comarques gironines. Des del Programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s’informa que, en els pròxims dies, els punts d’aigua de pluja acumulada poden representar l’origen d’una proliferació de mosquits tigre que causin molèsties a la població.

En aquests casos, la prevenció és la millor eina per controlar la població d’aquest insecte, i evitar que s’acumuli aigua als recipients és la principal mesura. Les precipitacions poden convertir qualsevol recipient en un punt de cria del mosquit tigre, motiu pel qual cal localitzar, buidar i capgirar tots aquells objectes que hagin quedat plens d’aigua.

Recipients que poden acumular aigua

Entre els objectes que poden convertir-se en punts de cria hi ha galledes, carretons, bidons o lones de plàstic. El Programa recomana revisar aquests elements després de les pluges i assegurar-se que no hi queda aigua acumulada.

Cartell de l'alerta per la possible aparició del mosquit tigre.

Cartell de l’alerta per la possible aparició del mosquit tigre. / Empordà

A més, en cas de disposar d’algun sistema de recollida d’aigües pluvials, cal tapar hermèticament o cobrir amb tela mosquitera aquests recipients d’emmagatzematge d’aigua.

Notícies relacionades

Tota la informació sobre el mosquit tigre i les mesures de prevenció es pot consultar a la web del Programa General de Mosquit Tigre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
  2. Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
  3. Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
  4. L'advocat laboralista Sebastián Ramírez: 'No entreguis la baixa voluntària, presenta l'autoacomiadament
  5. Unes obres permeten descobrir dues esglésies visigodes dels segles VII i IX al Mas Montjoi de Baix de Roses
  6. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
  7. A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
  8. Per un any en una secta en calen set per recuperar la salut mental

Alerta per una possible proliferació de mosquit tigre després de les darreres pluges a l'Empordà

Alerta per una possible proliferació de mosquit tigre després de les darreres pluges a l'Empordà

La Triatló 100x100 HALF d'Empuriabrava supera el seu rècord de participació amb més de mil inscrits

La Triatló 100x100 HALF d'Empuriabrava supera el seu rècord de participació amb més de mil inscrits

L’Audiència Nacional conclou que Shakira no va defraudar el 2011 i Hisenda li ha de tornar 60 milions

L’Audiència Nacional conclou que Shakira no va defraudar el 2011 i Hisenda li ha de tornar 60 milions

El pagament amb Bizum en comerços físics comença de manera "gradual" i preveu estar enllestit a finals d'any

El pagament amb Bizum en comerços físics comença de manera "gradual" i preveu estar enllestit a finals d'any

Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater

Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater

Peyu, Albert Pla, Jordi González i La Sotana converteixen Roses en capital del pòdcast en català

Peyu, Albert Pla, Jordi González i La Sotana converteixen Roses en capital del pòdcast en català

Interrompuda la circulació de trens a l'R11 entre Figueres i Portbou per una incidència a la infraestructura

Interrompuda la circulació de trens a l'R11 entre Figueres i Portbou per una incidència a la infraestructura

El Barça regala una victòria a un emocionat Lewandowski, que s'acomiada sense poder marcar

El Barça regala una victòria a un emocionat Lewandowski, que s'acomiada sense poder marcar
Tracking Pixel Contents