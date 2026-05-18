Medi ambient
Alerta per una possible proliferació de mosquit tigre després de les darreres pluges a l'Empordà
El Programa de seguiment i vigilància de l'insecte demana buidar recipients amb aigua acumulada
Les darreres pluges han deixat registres importants a l'Empordà i arreu de les comarques gironines. Des del Programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s’informa que, en els pròxims dies, els punts d’aigua de pluja acumulada poden representar l’origen d’una proliferació de mosquits tigre que causin molèsties a la població.
En aquests casos, la prevenció és la millor eina per controlar la població d’aquest insecte, i evitar que s’acumuli aigua als recipients és la principal mesura. Les precipitacions poden convertir qualsevol recipient en un punt de cria del mosquit tigre, motiu pel qual cal localitzar, buidar i capgirar tots aquells objectes que hagin quedat plens d’aigua.
Recipients que poden acumular aigua
Entre els objectes que poden convertir-se en punts de cria hi ha galledes, carretons, bidons o lones de plàstic. El Programa recomana revisar aquests elements després de les pluges i assegurar-se que no hi queda aigua acumulada.
A més, en cas de disposar d’algun sistema de recollida d’aigües pluvials, cal tapar hermèticament o cobrir amb tela mosquitera aquests recipients d’emmagatzematge d’aigua.
Tota la informació sobre el mosquit tigre i les mesures de prevenció es pot consultar a la web del Programa General de Mosquit Tigre.
