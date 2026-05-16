Junts presenta Sílvia Ripoll com a candidata a Roses: «No es poden normalitzar ni la inseguretat ni la pèrdua de confiança en les institucions»
La candidata situa la seguretat, l’habitatge i les oportunitats per als joves com a prioritats del seu projecte polític
Junts per Roses va presentar Sílvia Ripoll com a candidata a l’alcaldia del municipi en un acte celebrat aquest divendres a l’Hotel Marina. La convocatòria va reunir militants, simpatitzants, càrrecs del partit i veïns de Roses, i va servir per donar el tret de sortida a la nova etapa política que la formació vol obrir amb Ripoll al capdavant del projecte.
En la seva intervenció, la candidata va reivindicar un projecte basat en el «lideratge, caràcter i orgull de poble» per afrontar els reptes de Roses durant els pròxims anys. Ripoll va situar la seguretat, l’accés a l’habitatge i les oportunitats per als joves entre les principals prioritats de la seva proposta política, i va defensar un model de govern «proper, exigent i sense excuses». La candidata també va aprofitar el discurs per posar en valor la feina feta durant aquest mandat i per apuntar que la nova etapa ha de servir per impulsar i consolidar projectes estratègics per al municipi. En aquest sentit, va advertir que «no es poden normalitzar ni la inseguretat ni la pèrdua de confiança en les institucions» i va reivindicar una manera de fer política basada en la proximitat, el respecte i la cultura de l’esforç.
L’acte va comptar amb la participació del president local de Junts per Roses, Jordi Alcaide; la presidenta de Junts a la Vegueria de Girona, Maria Àngels Planas; i l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef. Ripoll va fer una referència explícita al model de transformació urbana i lideratge polític impulsat a Figueres per Masquef, a qui va situar com a exemple de «govern valent, clar i proper». Per la seva banda, Jordi Alcaide va remarcar que Junts per Roses afronta aquesta nova etapa «amb més força, experiència i preparació que mai». En la mateixa línia, Maria Àngels Planas va destacar el perfil de proximitat i lideratge de Ripoll, i va defensar la importància dels projectes municipals «arrelats al territori i centrats en la gent».
