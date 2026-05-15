Turisme
El sector empresarial de Roses reclama 26 mesures clau per transformar el municipi
Les conclusions de les Xerrades per a la Revolució Turística 2.0 defineixen un full de ruta en allotjament, comerç, urbanisme, formació i mobilitat per avançar cap a un model més sostenible, competitiu i connectat amb el territori
L’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, que agrupa més de 200 empresaris del municipi i representa al voltant de 5.000 llocs de treball, ha presentat aquest divendres 15 de maig, a l’Hotel Terraza de Roses, les conclusions de les Xerrades per a la Revolució Turística 2.0, un procés de reflexió col·lectiva impulsat amb l’objectiu de definir les línies estratègiques del futur del municipi.
L’acte ha reunit representants institucionals, empresaris, professionals i agents del territori i ha servit per donar a conèixer un document que recull 26 línies d’actuació prioritàries elaborades a partir de diverses sessions de treball centrades en cinc grans àmbits: allotjament, comerç, urbanisme, formació i mobilitat.
El president de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, Miquel Gotanegra, ha destacat que aquestes jornades has nascut “de la convicció que el futur no s’espera, sinó que es prepara” i reivindica el paper actiu del teixit empresarial en la construcció del model de ciutat dels propers anys.
Segons Gotanegra, les conclusions presentades “no són un document teòric, sinó un full de ruta” elaborat des del coneixement del territori i amb voluntat de transformar les reflexions en accions concretes compartides amb l’administració i la societat local.
Durant la seva intervenció, el president de l’associació ha defensat la necessitat que Roses afronti “decisions valentes” en àmbits com la mobilitat, la sostenibilitat o el model urbanístic. En aquest sentit, ha reclamat infraestructures pendents com el carril bici i apostarà per reduir la dependència del vehicle privat, especialment en l’accés a espais naturals sensibles. “Hem de pensar un Roses més pensat per a les persones, amb menys cotxes, menys petjada de carboni i més qualitat de vida”, ha assenyalat.
Gotanegra també ha fet una crida al consens entre administració, empresariat i societat civil per definir el futur del municipi: “Si no ho fem entre tots, no ens en sortirem”.
Les jornades han donat continuïtat a les primeres Xerrades per a la Revolució Turística impulsades entre els anys 2018 i 2019, de les quals va sorgir un document amb una trentena propostes per al municipi. Segons l’associació, bona part d’aquelles mesures s’han acabat desenvolupant o han contribuït a impulsar canvis importants a Roses.
Cinc àmbits estratègics per definir el Roses dels propers anys
Entre les principals conclusions d’aquesta nova edició, que s’han elaborat en col·laboració amb BIM Consultors, destaca la necessitat d’anticipar-se als canvis derivats de la nova regulació dels habitatges d’ús turístic, reforçar la transparència en la gestió de la taxa turística i impulsar una planificació urbanística adaptada als nous reptes socials, econòmics i ambientals.
El document també posa l’accent en la necessitat de situar el comerç al centre de les polítiques municipals, reforçar la col·laboració público-privada i avançar cap a un model de ciutat més compacte, sostenible i orientat a les persones.
En matèria de mobilitat, una de les qüestions destacades durant les sessions ha estat la necessitat de millorar el transport públic, reduir la dependència del vehicle privat i executar infraestructures pendents com el carril bici. Les conclusions també reclamen una millor connexió amb l’exterior i una mobilitat més eficient cap als espais naturals i zones d’alta demanda.
Pel que fa a la formació i l’ocupació, les jornades han evidenciat la necessitat d’enfortir la relació entre centres formatius i empreses, impulsar microformacions especialitzades i crear eines per retenir i connectar el talent local amb les necessitats reals del sector turístic.
Les diferents sessions han comptat amb la participació de professionals i experts de referència com Marian Muro, CEO d’APARTUR i directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya entre 2011 i 2016; Luis Falcón, director general d’inAtlas; Albert Gómez, responsable de comerç de la junta de la FOEG i president de l’associació Oohx!gen Comerç i Negoci de Palafrugell; Gemma Canalias, regidora d’Empresa, Comerç i Turisme d’Olot i presidenta de Turisme Garrotxa; Elisabet Cirici, directora general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura de la Generalitat de Catalunya; David Caselles, docent i coordinador de Cicles Formatius del Centre Escolar Empordà; Assumpció Cullell, cap del Departament Administratiu i coordinadora d’Assessorament, Reconeixement i Formació Dual de l’Institu Cap Norfeu; Àlex Gilabert, director general de TEISA; i José Antonio Donaire, professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona i Comissionat per a la Gestió del Turisme Sostenible de Barcelona, que ha estat l’encarregat de fer la ponència final. Durant la seva intervenció, Donaire ha reivindicat la necessitat d’apostar fermament per la qualitat turística a la Costa Brava, preservar la identitat del territori i evitar “enlluernar-se pel localisme” a l’hora de definir el futur del model turístic.
L’acte, que ha estat conduït pel periodista Santi Coll, ha comptat amb la participació de l’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez; del tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica i Turisme de Roses, Fèlix Llorens; i del diputat i vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, Joan Plana.
La presentació de les conclusions ha anat a càrrec de Xavier Abad, membre de la junta directiva de l’associació i soci de BIM Consultors.
L’associació considera que aquest document arriba en un moment especialment rellevant, a un any de les properes eleccions municipals, i confia que les propostes puguin contribuir al debat sobre el futur model de Roses i al disseny de les polítiques públiques dels propers anys.
