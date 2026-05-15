Maria Antònia Bonany rep el premi Bonastruc ça Porta del Col·legi Oficial de Metges de Girona
Filla adoptiva de Figueres i col·laboradora de l'EMPORDÀ ha estat guardonada juntament amb el Servei de Pediatria del Trueta i el radiòleg Pere Solà
El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) ha lliurat, aquest dijous, els Premis Bonastruc ça Porta a la trajectòria professional mèdica en un acte celebrat a l’Auditori de Girona – Palau de Congressos i que va reunir més de 230 persones.
El COMG ha reconegut el Servei de Pediatria de l’Hospital Josep Trueta i els metges Maria Antònia Bonany i Pere Solà. En el cas del servei hospitalari, el guardó s'ha degut al seu servei a la salut infantil, la seva capacitat d’innovació i la seva vocació d’atenció integral, humanitzada i de qualitat.
El Servei de Pediatria del Trueta és, des de fa 70 anys, una peça clau en l’atenció a la salut infantil a les comarques gironines. Al llarg de les darreres dècades s’ha consolidat com un centre de referència, amb una àmplia cartera d’especialitats pediàtriques i una atenció integral als infants i adolescents. Actualment integra hospitalització, urgències, unitats de cures intensives neonatal i pediàtrica, cirurgia pediàtrica, consultes externes, hospitalització domiciliària, hospital de dia i unitats especialitzades per a pacients crònics i en cures pal·liatives.
El COMG ha destacat especialment la tasca desenvolupada per generacions de professionals de diferents àmbits que han fet créixer el servei amb una aposta constant per la qualitat assistencial, la docència, la recerca i la innovació. Entre els projectes de futur hi ha la posada en marxa d’una Unitat de Trastorns de l’Alimentació i Disfàgia Pediàtriques i la creació d’una Unitat Bàsica de Fibrosi Quística.
El segon reconeixement ex aequo ha estat per al Dr. Pere Solà Pascual, metge radiòleg, per la seva contribució decisiva a l’evolució de la radiologia a Girona i pel seu compromís amb el creixement i la modernització de la Clínica Girona.
Nascut a Girona el 1953, el Dr. Solà es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona i es va especialitzar en radiologia a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Va participar en primera línia en l’arribada i desenvolupament de tècniques com l’ecografia o el TAC a Girona.
Vinculat a la Clínica Girona des de 1980, hi ha desenvolupat el gruix de la seva trajectòria professional, esdevenint una figura clau tant en l’àmbit assistencial com en el creixement del centre. En aquest recorregut, va formar un tàndem estret amb el gerent Carles Espígol, amb qui va impulsar la transformació de la clínica. Des de la presidència del Consell d’Administració, ha contribuït especialment la creació de la nova Clínica Girona, una fita clau per a la ciutat i per a la qualitat assistencial del territori.
El COMG també ha reconegut ex aequo la Dra. Maria Antònia Bonany Pagès, metgessa de família, pel seu compromís amb una medicina de proximitat, accessible i arrelada al territori, per la seva tasca en salut comunitària i per la seva vocació constant de servei a les persones.
Nascuda a Girona l’any 1957, la Dra. Bonany és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i especialista en Medicina Familiar i Comunitària. La seva trajectòria ha estat profundament vinculada a Figueres i a l’Alt Empordà. L’any 1983 va esdevenir la primera metgessa de l’Hospital de Figueres, on també va exercir al Servei d’Urgències, i el 1989 va ser metgessa de Salvador Dalí. Des de fa anys, col·labora com articulista en temes de salut amb el Setmanari de l'Alt Empordà. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef.
Al llarg de la seva carrera ha defensat una medicina accessible, humana i arrelada al territori, impulsant projectes com els consultoris de la Marca de l’Ham i Vilatenim. Paral·lelament, ha desenvolupat una destacada trajectòria en flebologia, docència, recerca i divulgació. També va ser regidora de Salut de l’Ajuntament de Figueres i, l’any 2025, va ser nomenada filla adoptiva de la ciutat.
Dues beques Joan Bruguera
L’acte també ha inclòs el lliurament de les beques Joan Bruguera per a formació mèdica, impulsades per la Fundació Joan Bruguera de Girona, formada per l’Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona i el COMG.
Les beques s’han atorgat a la Dra. Paula Gual Fresneda, per a una estada formativa a Costa Rica amb Hands For Health i a la Dra Paula Creus Cubero, per a una estada formativa a la Unitat de Coloproctologia de l’Hospital Universitari Virgen del Rocío de Sevilla.
Les beques Joan Bruguera són les més antigues de Girona, daten del 1464, abans del descobriment d’Amèrica (1492), quan es crea la Fundació Joan Bruguera, una de les més antigues de Catalunya.
Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG)
El COMG, fundat fa més de 125 anys, aplega els gairebé 4.000 metges de les comarques de Girona. El 1898, va tenir lloc la darrera sessió del Sindicat de Metges de Girona, que a partir de l’aprovació de la nova reglamentació, va passar a anomenar-se Col·legi de Metges de Girona. L’actual Junta, que presideix el Dr. Josep Vilaplana, va arribar al COMG després de les eleccions col·legials celebrades el 2014.
