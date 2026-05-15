L’auditori de la Sala Municipal de Castelló encara la recta final de la primera fase
L’equipament tindrà diversos accessos: el principal des de la plaça del Palau dels Comtes, l’entrada actual i un nou pas lateral pel carrer Josefina Gambús
Les obres de rehabilitació de l’antiga església del convent de Sant Domènec de Castelló d’Empúries, que s’està transformant en el futur auditori polivalent de la Sala Municipal, han entrat en la recta final de la primera fase. L’alcaldessa, Anna Massot, explica que els treballs s’han intensificat per complir els terminis vinculats a les subvencions obtingudes, que sumen "més de 3.300.000 euros". "Ara sí que es comencen a veure més progressos", assenyala Massot, que destaca que ja es perceben zones acabades, amb la col·locació de rajoles, els primers treballs als paviments, la pintura del sostre i la protecció dels travessers de fusta.
La previsió del govern municipal és que aquesta primera fase estigui enllestida abans de l’estiu, durant el mes de juny. Massot, no obstant això, recorda que l’actuació no quedarà completada fins a la segona fase de les obres, que ja es troba en procés de licitació i que inclourà elements essencials com els ascensors, les grades retràctils i la il·luminació. "Tot això pretenem que estigui acabat aquest 2026", apunta l’alcaldessa, que veu aquest any com el moment en què l’equipament ha de quedar acabat i preparat per a la seva estrena.
El projecte preveu convertir l’edifici en un auditori polivalent a Castelló d’Empúries al servei de les entitats locals i de les activitats culturals, socials i turístiques que s’hi puguin programar. L’obra, executada per l’empresa Vesta, parteix del concurs convocat per l’Ajuntament i guanyat per Länk Arquitectes SCP, amb Iago Pineda i Andrés Las Hayas al capdavant. El projecte va néixer amb l’objectiu de recuperar un espai que havia funcionat com a Sala Municipal des del 1933, però que havia quedat obsolet i no complia els requisits actuals de seguretat, confort i serveis.
La intervenció té també una dimensió patrimonial de primer ordre. Les obres han permès redescobrir la magnitud arquitectònica de l’antiga església del convent, durant dècades amagada rere els elements que s’hi havien afegit per adaptar-la als usos de sala de festes. En una visita d’obres anterior, Massot ja havia defensat que l’equipament ha de convertir-se en "un referent cultural i turístic de primer ordre", amb possibilitats per acollir teatre, dansa, música, visites guiades, congressos i actes de les entitats.
El pressupost de la primera fase és de 3.169.500 euros, mentre que la segona fase s’ha estimat en uns 1,4 milions. El projecte disposa de finançament europeu i l’Ajuntament també ha buscat altres línies d’ajut, com el 2% Cultural, per completar l’actuació. El futur auditori de Castelló d’Empúries tindrà diversos accessos: el principal des de la plaça del Palau dels Comtes, l’entrada actual i un nou pas lateral pel carrer Josefina Gambús.
La voluntat municipal és mantenir-hi les activitats tradicionals de la Sala Municipal, com el ball o la festa de la gent gran, però també obrir una nova etapa cultural. Massot ha recordat que l’espai es va tancar amb una actuació del grup de Teatre Esplais i que la intenció és que, quan reobri, també sigui aquest mateix grup qui hi torni a actuar.
Més de set segles d’història
L’antic convent de Sant Domènec és un dels grans conjunts patrimonials de Castelló d’Empúries. Els dominics hi van fundar el convent l’any 1317, prop de la muralla, i el Palau dels Comtes, construït a la segona meitat del segle XIV, va ser cedit als frares pel comte Pere II l’any 1401. La reconstrucció del conjunt als segles XVII i XVIII va incorporar una torre de la muralla i altres elements medievals, com l’anomenada sala gòtica. La façana de l’església, d’estil barroc clàssic, data del 1701.
L’església de l’antic convent és un Bé Cultural d’Interès Nacional i està adossada a un tram de l’antiga muralla medieval. Les intervencions arqueològiques vinculades a aquest entorn, dirigides per l’arqueòloga Anna Maria Puig, ja han permès documentar estructures rellevants i estudiar el tram de muralla i la torre semicircular, fins al punt que se n’ha elaborat un model en 3D. L’Ajuntament també ha destacat que l’espai ha estat objecte de diverses actuacions arqueològiques i de rehabilitació al llarg dels anys, amb intervencions el 1993, 1999, 2007, 2012 i 2020.
Amb la rehabilitació de la Sala Municipal de Castelló d’Empúries en marxa, Castelló d’Empúries aspira a recuperar no només una sala per a l’activitat cultural del municipi, sinó també una peça monumental que havia quedat parcialment oculta. La nova Sala Municipal vol ser, així, un equipament contemporani construït sobre una de les capes més valuoses de la memòria històrica castellonina.
