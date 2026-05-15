Pesca i economia blava
L'Escala, Roses i Palamós acullen una trobada estatal sobre el futur de la pesca i l'economia blava
Més d’un centenar d’experts, representants institucionals i professionals del sector participaran del 19 al 21 de maig en la sessió plenària de la Red Española de Grupos de Pesca
L’Escala, Roses i Palamós es convertiran del 19 al 21 de maig en l’epicentre estatal del desenvolupament local participatiu vinculat al sector pesquer. Les tres localitats gironines acolliran la sessió plenària de la Red Española de Grupos de Pesca (REGP), que reunirà més d’un centenar d’experts, representants institucionals i professionals del sector marítim i pesquer sota el lema Comunidades costeras en acción.
La trobada està organitzada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, cofinançada per la Unió Europea i compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i dels Grups d’Acció Local Pesquer (GALP). Durant tres dies, els participants analitzaran la situació actual de les ajudes del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA) i abordaran el futur del finançament europeu per al període 2028-2034.
Més enllà de les sessions tècniques, el programa vol posar el focus en projectes concrets que ja s’estan desenvolupant al litoral català en àmbits com la sostenibilitat maritimopesquera, l’economia blava, la recerca marina, la pesca artesanal i la valorització del producte local. En total, es presentaran més d’una dotzena d’iniciatives finançades pel FEMPA.
La sessió inaugural tindrà lloc dimarts 19 de maig, a partir de dos quarts de quatre de la tarda, al Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala. La jornada inclourà el lliurament dels reconeixements a projectes de bones pràctiques i visites a iniciatives com la barca Paca, el projecte Viu en Blau i Un port blau. També hi participarà el director de la Fundació Alícia, Toni Massanés, amb una ponència sobre el peix com a tresor saludable del Mediterrani.
Dimecres 20 de maig, la trobada es traslladarà a Roses, on es debatrà sobre el foment de la pesca artesanal. Els assistents visitaran projectes com la reforma sostenible de la Confraria de Pescadores de Roses, iniciatives de recerca amb macroalgues i l’Aula Gastronòmica de Roses.
La tercera jornada, dijous 21 de maig, tindrà lloc a Palamós, amb l’Espai del Peix com a escenari principal. El programa inclou un showcooking i una degustació de cuina marinera, així com visites a l’actualització del Museu de la Pesca, a un projecte innovador basat en subproductes pesquers i a la iniciativa Peix local a l’hospital.
Des de l’organització destaquen que la trobada vol mostrar accions “tangibles” impulsades per les comunitats costaneres per garantir la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de la pesca. L’objectiu és compartir bones pràctiques que generin activitat econòmica i riquesa de proximitat en diferents punts del litoral.
L’acte comptarà amb representants del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de la Generalitat i dels diferents GALP de l’Estat. Entre els càrrecs previstos hi ha la directora general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Itziar Segarra.
