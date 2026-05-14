VÍDEO | La pluja omple rius i rieres de l'Alt Empordà, com el rec Susanna a les Forques

A l'estació meteorològica del pantà de Darnius-Boadella s'han acumulat 32,1 mm fins a les 13.30 hores, segons el Meteocat

Josep Domènech Ripoll

Dia de pluja a l'Alt Empordà, que ha arribat en forma de xàfec intens. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a l'estació meteorològica del pantà de Darnius-Boadella s'han acumulat 32,1 mm fins a les 13.30 hores.

Un dels punts on s'ha acumulat més aigua és el rec Susanna, a les Forques, tal com mostra el vídeo enviat pel lector Josep Domènech Ripoll.

Aquest divendres, més pluja

Per aquest divendres, els serveis meteorològics anticipen una previsió més freda i inestable, coincidint plenament amb els Sants de Gel, un fenomen que porta més fred i precipitacions de l'habitual al maig i que sol ser l'últim període fred abans de l'estiu.

La predicció per aquest divendres a Figueres. / Meteocat

El cel es preveu cobert durant tota la jornada, amb algunes clarianes al migdia a l'Empordà i a la resta de Catalunya.

