Fortes pluges
VÍDEO | La pluja omple rius i rieres de l'Alt Empordà, com el rec Susanna a les Forques
A l'estació meteorològica del pantà de Darnius-Boadella s'han acumulat 32,1 mm fins a les 13.30 hores, segons el Meteocat
Dia de pluja a l'Alt Empordà, que ha arribat en forma de xàfec intens. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a l'estació meteorològica del pantà de Darnius-Boadella s'han acumulat 32,1 mm fins a les 13.30 hores.
Un dels punts on s'ha acumulat més aigua és el rec Susanna, a les Forques, tal com mostra el vídeo enviat pel lector Josep Domènech Ripoll.
Aquest divendres, més pluja
Per aquest divendres, els serveis meteorològics anticipen una previsió més freda i inestable, coincidint plenament amb els Sants de Gel, un fenomen que porta més fred i precipitacions de l'habitual al maig i que sol ser l'últim període fred abans de l'estiu.
El cel es preveu cobert durant tota la jornada, amb algunes clarianes al migdia a l'Empordà i a la resta de Catalunya.
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària
- Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
- Rieju comença la construcció de la seva nova fàbrica a Vilamalla, prevista per al 2028
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- L'estudiant de 92 anys que escriu una tesi doctoral sobre art a mà: 'Li dedico sis hores diàries
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Francisco Javier, pensionista, amb 42 anys cotitzats: 'Vaig perdre un 26% de la meva pensió per jubilar-me abans d'hora