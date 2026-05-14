Entrevista
Rafa Girón, regidor de Turisme de Castelló: "Empuriabrava és una destinació segura, no tenim més problemes que en els altres municipis"
"Volem continuar avançant en la millora de l’experiència dels visitants de Castelló d'Empúries i Empuriabrava"
Rafael Girón Dávila (Castelló d’Empúries, 1993) és Tècnic Superior en Administració i Finances.
Som a les portes de la temporada d’estiu. Com tenen planificada la promoció turística?
La promoció turística de Castelló d’Empúries i Empuriabrava continua apostant per un model desestacionalitzat i diversificat. Treballem per a reforçar el turisme familiar, esportiu i de cap de setmana, que ens permet tenir activitat i visitants durant bona part de l’any i no només als mesos d’estiu. També seguim potenciant els nostres grans atractius: el patrimoni històric de la vila comtal, el litoral, els canals d’Empuriabrava i l’entorn natural únic dels Aiguamolls de l’Empordà. Participem en fires, campanyes digitals i accions conjuntes amb la Costa Brava per a arribar tant al mercat nacional com internacional.
Han tingut bona afluència de visitants per Setmana Santa?
Sí, malgrat que el temps no va acompanyar del tot, la Setmana Santa va ser bastant concorreguda. Hem notat que la feina feta aquests anys en promoció esportiva i en activitats familiars està donant resultats. Cada vegada més, Castelló d’Empúries i Empuriabrava són una destinació escollida per fer escapades de cap de setmana i per gaudir d’activitats durant tot l’any.
Què hi manca al municipi per a diversificar més el turisme?
Sempre hi ha marge per continuar ampliant l’oferta. Volem seguir potenciant el turisme vinculat a la natura, l’esport, la cultura i la gastronomia. També és important continuar millorant espais públics i equipaments que ajudin a generar noves experiències per als visitants. La nostra aposta és créixer amb qualitat i de manera sostenible, aprofitant el gran potencial que tenim com a municipi entre el mar, la història i el Parc Natural.
Empuriabrava és una destinació turística segura?
Sí, Empuriabrava és una destinació segura. Com qualsevol municipi turístic de la Costa Brava, tenim situacions puntuals que es poden produir en zones amb molta afluència de gent, però no tenim més problemes dels habituals que poden tenir municipis veïns o la mateixa comarca, incloent-hi Figueres. A més, vivim en un entorn que ofereix una seguretat i una estabilitat que moltes destinacions turístiques internacionals avui no poden garantir. Això també és un valor important per als visitants.
El llac artificial que s’està fent a Castelló amb l’objectiu d’introduir els Aiguamolls de l’Empordà a la vila comtal tindrà èxit turístic?
Més que un llac artificial, es tracta de la recuperació d’un espai on, antigament, hi havia hagut l’estany de Castelló. El projecte busca posar en valor el territori i el paisatge, apostant per la biodiversitat i per una millor connexió amb l’entorn del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Creiem que serà un projecte molt positiu, tant des del punt de vista mediambiental com turístic, perquè reforçarà la identitat del municipi i oferirà nous espais de passeig i descoberta ideal per a famílies i visitants.
Entrem en el darrer any d’aquest mandat municipal. Què li falta per fer en les àrees de Turisme i Esports?
Encara tenim reptes importants. Estem treballant amb un espai immersiu, Castelló XR, que complementarà l’oferta d’oci i gastronomia de la platja d’Empuriabrava, adequant el darrer local disponible, i volem continuar avançant en la desestacionalització, en la promoció d’un model sostenible i en la millora de l’experiència dels visitants. També, volem consolidar nous esdeveniments i activitats que ajudin a dinamitzar el municipi durant tot l’any.
