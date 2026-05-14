Renovables
Divuit municipis de l'Alt Empordà es posicionen contra el PLATER
Les localitats han signat un manifest contra la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya
Una cinquantena d’ajuntaments de les comarques gironines van participar, divendres passat al vespre, en una trobada a Verges contra la planificació del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER). Segons es va donar a conèixer hores abans de celebrar-se la trobada, uns divuit municipis altempordanesos s’havien sumat a la negativa a aquest planejament.
"Els batlles i batllesses sotasignats volem expressar la nostra preocupació i desacord davant la proposta de Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER), elaborada pel Govern de la Generalitat de Catalunya", començaven apuntant en el manifest els dirigents municipals, els quals es remuntaven a l’any 2017, quan el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2017, del canvi climàtic. Aquesta norma establia com a objectius la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, la transició cap a un model climàticament neutre, la coordinació entre administracions i la participació activa de la ciutadania i dels agents socials i econòmics.
"Aquesta llei també impulsa una transformació del model energètic basada en la descarbonització, la reducció de la dependència exterior i el protagonisme del territori. Tanmateix, considerem que el procés d’elaboració del PLATER no ha estat alineat amb aquests principis. Malgrat la feina tècnica realitzada, el pla s’ha desenvolupat sense una participació real i efectiva del món local ni del conjunt del territori. El PLATER respon, principalment, a un model centralitzat i orientat a grans operadors energètics, en detriment d’un model distribuït, de proximitat i amb retorn al territori. Aquest enfocament deixa en segon terme les iniciatives locals i comunitàries, i limita les oportunitats d’un desenvolupament energètic més equilibrat i arrelat. El document presenta mancances rellevants, com la falta de definició de les línies d’evacuació i dels sistemes d’emmagatzematge, així com l’absència d’altres tecnologies emergents més enllà de l’energia eòlica i fotovoltaica", afirmen en el manifest.
Els signants contra el PLATER diuen que el pla "no incorpora una visió global que integri l’impacte acumulatiu d’altres infraestructures energètiques ja existents que tensionen el territori, com el PLEMCAT o la MAT. El plantejament actual pot comportar una transformació significativa del sòl agrari en sòl industrial i una afectació important a les masses forestals, amb impactes potencialment irreversibles". A més, segons els signants, genera desequilibris territorials evidents, amb una afectació desproporcionada en municipis petits i entorns rurals.
