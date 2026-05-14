Agullana acull la segona trobada de Salines Saludables centrada en la consciència corporal i l'autoestima
Professionals de la salut, la psicologia i el benestar de l’Empordà promouran hàbits saludables en una jornada el dia 16 de maig
Agullana acollirà el pròxim dissabte 16 de maig, d’11 a 13 hores, la segona de les quatre trobades del cicle Salines Saludables · Què + pots fer per la teva salut i benestar?, una iniciativa que reuneix professionals de la salut, la psicologia i el benestar de l’Empordà amb l’objectiu de promoure hàbits de vida més saludables entre la població de la zona de les Salines.
Segona jornada, després de Darnius
L’acte serà obert per Josep Jovell, alcalde d’Agullana, que donarà la benvinguda als assistents a aquesta nova jornada del cicle. Després de la primera trobada celebrada a Darnius, centrada en la regulació emocional i la sexualitat, aquesta nova sessió posarà el focus en la consciència corporal i l’autoestima, dos aspectes fonamentals per al benestar psicològic i la salut global. La jornada proposa una mirada clara i actual: l’autoestima no és només una idea o un pensament, sinó una experiència que es construeix a través del cos, la presència i la manera com ens relacionem amb nosaltres mateixos.
Autoestima regenerativa
Durant el matí, diferents professionals oferiran mirades complementàries per abordar aquesta temàtica des de la pràctica i l’experiència directa: per exemple a través de l’autoestima regenerativa: cos, consciència i valor personal. Edgar Tarrés, consultor de benestar i felicitat i professor de mindfulness, presentarà una visió de l’autoestima des d’un enfocament regeneratiu, connectant cos i consciència com a base del valor personal. Xènia Ros, terapeuta Gestalt i formadora en Qi Gong, proposarà una aproximació vivencial per reconnectar amb el cos i tornar a habitar-lo amb més presència.
Valérie Espinasse, professora de Qi Gong i instructora de mindfulness, explorarà el paper de l’esperit lúdic com a porta d’entrada a la calma mental i a la connexió corporal. Ricardo Galarza, psicòleg especialitzat en medicina de l’estil de vida, i Estel Roca, professora de ioga i meditació, abordaran com la manera com ens mirem a nosaltres mateixos influeix directament en la nostra autoestima.
L’activitat inclourà també un espai de trobada amb pica-pica preparat pel forn de pa Cortada, afavorint la convivència i l’intercanvi entre els assistents.
