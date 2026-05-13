Successos
Troben un artefacte explosiu de l’època napoleònica durant unes obres a la platja de Roses
La Policia Local i els Mossos van tancar l’accés a la platja fins que els TEDAX van neutralitzar la mina
Unes obres a la platja de Roses van acabar dilluns amb una troballa inesperada i potencialment perillosa. Els treballs que es feien al front marítim, davant l'oficina de Turisme, van deixar al descobert una mina d’època napoleònica, datada de la Guerra del Francès, entre els anys 1808 i 1814.
La descoberta es va produir cap a les cinc de la tarda, mentre les màquines treballaven a la zona. Els operaris van localitzar un objecte metàl·lic, en mal estat i molt oxidat, que podia semblar un artefacte explosiu. Davant la sospita, van aturar els treballs i van alertar els Mossos d'Esquadra.
Fins al lloc s’hi van desplaçar efectius de la Policia Local de Roses i dels Mossos d’Esquadra, que van acordonar la zona i van tancar el pas tant al passeig com a la platja per garantir la seguretat dels vianants. Les patrulles van senyalitzar l’espai amb tanques i cinta policial per evitar que ningú s’hi acostés, indiquen fonts municipals.
Posteriorment, els especialistes dels TEDAX dels Mossos d’Esquadra van inspeccionar l’artefacte i van confirmar que es tractava d’una mina terrestre d’època napoleònica. Tot i el seu avançat estat de corrosió, els tècnics van actuar amb precaució per comprovar-ne l’estat i determinar si encara podia representar algun risc.
Durant la inspecció, els TEDAX van constatar que la mina tenia un forat i que a l’interior hi havia aigua, sense restes de pólvora. Per aquest motiu, van determinar que l’artefacte estava inactiu i que no podia esclatar. Per acabar de neutralitzar-lo, el van omplir d’aigua i posteriorment el van buidar, sense que fos necessari fer cap detonació controlada.
Més de 80 quilos
Segons fonts dels Mossos d’Esquadra, la mina localitzada a Roses feia uns 30 centímetres de diàmetre i pesava més de 80 quilos. Aquest tipus d’artefactes poden ser de diferents tipologies: alguns estaven segellats amb màstic i d’altres, com el de Roses, tenien el coll foradat, que era per on s’introduïa la pólvora.
Un cop neutralitzada, la peça es conservarà pel seu valor històric i patrimonial i es va dipositar a la Ciutadella de Roses com a element de patrimoni cultural.
