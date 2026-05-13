Successos
Un camió bolca i escampa peces de marbre per l'AP-7 a Vilafant
La retirada de la càrrega i la neteja de la via compliquen la circulació en ambdós sentits de la marxa
Un camió carregat amb peces de marbre ha bolcat aquesta matinada a l’AP-7 a Vilafant i ha escampat part de la càrrega per la via. Alguns turismes han topat contra les peces que havien quedat a la calçada, però no s’han hagut de lamentar ferits. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre viari s’ha saldat amb dues persones il·leses, que són els ocupants del camió.
L’accident s’ha produït cap a dos quarts de tres de la matinada d’aquest dimecres a l’altura de Vilafant, en sentit Girona, i complica la circulació per l’autopista. A primera hora del matí, pels volts de dos quarts de nou, encara hi havia dos carrils tallats per cada sentit de la marxa: en un cas per la retirada de la càrrega i del vehicle accidentat, i en l’altre per les tasques de neteja de la via. Un fet que genera retencions que arriben als dos quilòmetres.
El camió ha bolcat lateralment després de xocar contra la mitjana i ha perdut la càrrega que transportava. Els dos ocupants han quedat atrapats mecànicament a l’interior del vehicle, és a dir, no podien sortir pel seu propi peu perquè la cabina havia quedat bloquejada arran del xoc i ha calgut l'actuació dels Bombers, que hi han treballat amb dues dotacions. Tot i això, han resultat il·lesos.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, efectius del SEM i dotacions dels Bombers de la Generalitat. Els Mossos investiguen les causes de l’accident.
