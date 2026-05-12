Eleccions municipals 2027
Cristina Bech, regidora de Castelló: "No estaré a la llista de Junts, ni em tornaré a presentar el 2027"
"Castelló d’Empúries necessita un govern amb majoria, pel bé del municipi"
Cristina Bech Paola, pagesa de professió i convicció, va encapçalar la llista de Demòcrates, ara integrada a Junts per Catalunya, a les darreres municipals a Castelló d'Empúries. Forma part del Govern municipal que comparteix amb ERC i el PSC. A l’oposició hi ha dues regidores de Junts. A l'Ajuntament, és la segona tinent d'alcalde i té a càrrec seu les àrees d'Agricultura, Medi Ambient, Platges, Benestar Animal i Festes.
L’octubre de 2024, Junts i Demòcrates van signar a Brussel·les l’anomenat Acord per la Confluència que ajuntava les dues formacions en un projecte polític comú. Entre els assistents en aquella trobada hi havia la regidora castellonina Cristina Bech, membre del govern tripartit que encapçala l’alcaldessa Anna Massot (ERC). Bech és ara militant de Junts a tots els efectes i manté la seva representativitat a Demòcrates. Junts és present en el plenari amb dues regidores a l’oposició, Dolors Barceló i Raquel Domínguez. En aquest mandat ha estat un exemple de conciliació familiar, ja que ha coincidit amb el naixement de la seva segona filla, amb la qual va assistir a molts actes públics, plens i en activitats pròpies de la seva responsabilitat municipal.
Quin és el seu present polític a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, del qual forma part com a membre del govern?
El meu present polític actualment és el mateix que quan vaig iniciar la legislatura, com a regidora de Demòcrates per Catalunya i ara Pacte Local. L’única diferència és que, des que hi ha l’acord de confluència entre Demòcrates i Junts, passem a poder tenir aquesta doble militància. Com a patrona de la Fundació Fundem la República, que és la fundació que té Junts per Catalunya, en aquest cas es permet aquesta doble militància i, per tant, és un dret adquirit que s’ha de sol·licitar.
A partir d’aquí pot sorgir el dubte de per què vostè continua governant si també és militant de Junts.
No és que sigui només de Junts, també soc de Demòcrates. Fins que s’acabi la legislatura, jo represento Demòcrates per Catalunya.
Per aquesta mateixa regla de tres, per què Junts no és al govern municipal?
Junts no és al govern per la senzilla raó que no va jugar bé les seves cartes. En cap moment, quan hi va haver l’acord de confluència, van fer el gest de dir que s’havia de parlar i mirar d’entrar al govern, que hauria estat el més sensat i el més lògic arran d’aquest acord.
Té clar que acabarà el mandat dins d’aquest equip de govern?
Sí, és així. Acabaré el mandat dins d’aquest equip de govern.
Se sent còmoda en aquest govern amb ERC i PSC?
Hi ha èpoques que són més bones i èpoques que són més dolentes. Hi ha hagut factors i situacions que han fet que en alguns moments el govern fos més incòmode que en altres. Sobretot, hi ha vegades que hi ha una tendència a qüestionar molt determinades àrees, a preguntar per què es fa un projecte o per què se’n fa un altre, mentre que en altres àrees no es pregunta res.
El fet de governar en minoria ha estat un llast per a aquest mandat?
Sí, governar en minoria ha estat un llast per a aquest mandat, perquè al final és una legislatura molt dura. Governar en minoria és molt dur. És una experiència bona, no ho negaré, però és dur perquè constantment s’ha d’explicar què es farà i què es vol fer, sobretot quan s’ha de portar un punt al ple i cal trobar algú que el compri políticament i doni per bo aquell projecte. L’art polític de negociar no és dolent.
Quin futur polític es planteja? Forma part de Junts i té voluntat de formar part de la llista de Junts en les pròximes eleccions?
No. De fet, fa un any ja m’havia plantejat que volia acabar aquí. Tinc un negoci i també tinc projectes que havia engegat fa anys, però que vaig deixar aturats en entrar en política, i tinc ganes de reprendre totes aquestes coses. A més, ara, amb el nou projecte que se’m posa en el camí, després d’haver hagut d’absorbir tota la infraestructura i les instal·lacions del que era la cooperativa, a causa d’uns deutes que hi havia, se m’obre un futur que és un negoci nou, relacionat amb l’agricultura, i hi he de batallar. Per tant, prefereixo posar tota la meva energia i tota l’artilleria perquè allò funcioni i no pas perdre el temps en política. Per tant, no aniré a la llista de Junts ni em tornaré a presentar a les eleccions del 2027.
Tal com estan les coses i veient com va el mandat, creu que Castelló d’Empúries necessita un govern amb majoria, més cohesionat?
Sí, Castelló d’Empúries necessita un govern amb majoria, pel bé del municipi. Això està clar. Quan no hi ha una majoria, hi ha molts pals a les rodes a l’hora de tirar endavant qualsevol projecte. Per tant, és necessari. Ara bé, què passarà és discutible, hi ha moltes formacions i molts projectes diferents, ja es va veure el 2023. Dubto molt que hi pugui haver un govern amb majoria, a no ser que hi hagi alguna sorpresa.
En el seu moment hi va haver un intent de moció de censura des de dins del mateix govern. Es va dir que vostè en formava part, això és cert?
En aquell moment, un cop es va veure tot el document, i un cop va arribar i jo el vaig visualitzar, hi constava que el meu equip, el meu partit, en formava part, però en cap moment ningú ens havia sol·licitat formar-ne part ni ningú havia comentat res. Això sí que em va molestar, per una senzilla raó: perquè et posen en un sac en què no has participat.
En aquest moment vostè és militant de Junts?
Sí, en aquest moment soc militant de Junts i soc militant de Demòcrates.
Ha participat en l’elecció de Raquel Domínguez com a candidata de Junts en substitució de Dolors Barceló?
No, no hi he participat, perquè bàsicament no hi ha executiva local. A més, aquesta elecció ha estat feta malament, perquè es va adjudicar directament des de la vegueria de Girona sense que la direcció del partit ho acceptés.
Amb la seva decisió, hem d’entendre que deixa de banda el món de la política a partir d’ara?
M’aparto de la política municipal de Castelló d’Empúries, però mantinc la militància en el projecte que defenso. I no tanco la porta a continuar fent política en un futur.
